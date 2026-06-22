Kod Yazmayan Milletler Kural Yazamaz

Beyin cerrahı ve bilim insanı İsmail Hakkı Aydın son dönemde yaptığı açıklamalarda önemli bir noktaya dikkat çekiyor: Yapay zekâ artık bir teknoloji başlığı değil, bir medeniyet meselesidir. Aydın'ın "Yapay zekâ stratejimizin belirlenmesi lazım, yapay zekâ üniversitesi kurulmalı, yapay zekâ enstitüleri kurulmalı ve tedarik zincirimiz millileştirilmeli" çağrısı aslında yalnızca bir teknoloji önerisi değil, geleceğe dair bir beka uyarısıdır.

Bugün dünyada ülkeler ikiye ayrılıyor. Yapay zekâyı geliştirenler ve yapay zekâyı kullananlar.

Aradaki fark sadece ekonomik değildir. Yapay zekâyı geliştiren ülkeler geleceğin eğitim sistemlerini, sağlık politikalarını, güvenlik mimarisini, medya düzenini ve hatta toplumsal algıyı şekillendirecek güce sahip olacaktır. Diğerleri ise bu sistemlerin müşterisi olmaktan öteye geçemeyecektir.

Dünyanın en büyük şirketlerinin piyasa değerlerine baktığımızda bunun işaretlerini görüyoruz. Veri, algoritma ve hesaplama gücü artık petrol kadar stratejik bir kaynak haline gelmiştir.

Asıl Tehlike Robotlar Değil, Bağımlılık

Yapay zekâ konusunda yapılan tartışmaların büyük bölümü bilim kurgu filmlerinin etkisiyle "robotlar insanlığı ele geçirecek mi?" sorusuna sıkışıyor.

Oysa gerçek tehlike çok daha somut.

Bir ülkenin eğitim sistemi yabancı yapay zekâ modellerine bağlıysa,

sağlık verileri yabancı bulutlarda işleniyorsa,

savunma sistemleri yabancı algoritmalarla çalışıyorsa,

medya ve bilgi akışı yabancı platformlar tarafından yönlendiriliyorsa;

orada teknolojik bağımsızlıktan söz etmek mümkün değildir.

Bugünün sömürgeciliği tanklarla değil, algoritmalarla yapılmaktadır.

Yapay Zekâ Üniversitesi Fikri Neden Önemli?

İsmail Hakkı Aydın'ın dile getirdiği "Yapay Zekâ Üniversitesi" önerisi ilk bakışta sıra dışı görünebilir. Ancak dünyanın birçok ülkesinde yapay zekâya özel araştırma merkezleri, enstitüler ve ihtisas programları hızla yaygınlaşıyor.

Çünkü yapay zekâ yalnızca bilgisayar mühendislerinin konusu değildir.

Hukukçular gerekir.

Psikologlar gerekir.

Filozoflar gerekir.

Doktorlar gerekir.

Dil bilimciler gerekir.

Etik uzmanları gerekir.

Yapay zekâ insanı ilgilendiren her alanı dönüştürürken, onu yalnızca yazılım meselesi olarak görmek büyük bir hata olacaktır.

Yeni Petrol: Veri, Çip ve Enerji

Birçok kişi yapay zekâyı sadece yazılımdan ibaret sanıyor.

Oysa yapay zekânın arkasında devasa veri merkezleri, yüksek performanslı işlemciler, yarı iletken teknolojileri ve enerji altyapıları bulunuyor.

Bu nedenle Aydın'ın tedarik zincirlerinin millileştirilmesi çağrısı da dikkat çekicidir. Çünkü bugün dünyanın en gelişmiş yapay zekâ modellerini geliştirebilen ülke sayısı oldukça sınırlıdır. Hesaplama gücü ve çip üretimi stratejik bir rekabet alanına dönüşmüştür.

Yapay zekâ çağında bağımsızlık;

sadece yazılım yazabilmek değil,

veriyi depolayabilmek,

işleyebilmek,

çip üretebilmek,

enerji sağlayabilmek ve

kendi dijital ekosistemini kurabilmektir.

Bilimsel Gerçeklik ile Korku Arasında

Elbette yapay zekâ konusunda felaket senaryoları üretmek de doğru değildir.

Bilimsel literatürde tartışılan temel riskler; dezenformasyon, dolandırıcılık, mahremiyet ihlalleri, algoritmik önyargılar ve yapay zekânın kötü amaçlarla kullanılmasıdır. Bu nedenle dünya genelinde "Sorumlu Yapay Zekâ" ve "Açıklanabilir Yapay Zekâ" yaklaşımları ön plana çıkmaktadır.

Dolayısıyla mesele yapay zekâdan korkmak değil, onu yönetebilmektir.

Son Söz

Sanayi Devrimi'ni kaçıran toplumlar yıllarca bedel ödedi. Dijital dönüşümü kaçıranlar küresel rekabette geri düştü. Şimdi ise önümüzde yapay zekâ devrimi var.

Bugün alınmayan kararlar, kurulmayacak araştırma merkezleri, yetiştirilmeyecek insan kaynağı ve geliştirilmeyecek yerli teknolojiler; yarının ekonomik, bilimsel ve stratejik kayıpları olarak karşımıza çıkacaktır.

Belki de Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın'ın uyarısını bir cümlede özetlemek gerekir:

"Yapay zekâ çağında mesele teknolojiyi kullanmak değil, teknolojinin sahibi olabilmektir."

Kaynaklar