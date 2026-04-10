Ne İşin Var Sağlık Turizmi Çalıştayı’nda?

Bazen bir etkinliğe katılırsınız ve henüz daha ilk günün sonunda zihninizde pek çok başlık şekillenmeye başlar. Aslında bu yazı da tam olarak böyle bir anda kaleme alındı. Sağlık Turizmi Çalıştayı’nın ilk günü geride kalırken, hem atmosferi hem de ortaya çıkan fikirleri düşündüğümde, yarın için heyecanımın daha da arttığını söyleyebilirim.

Elbette farklı alanlardan gelen insanların bir araya geldiği bu tür organizasyonlarda, katılımcı profili de dikkat çekiyor. Bir bilişim uzmanının sağlık turizmi çalıştayında yer alması, kimi zaman “farklı” görünebilir. Ancak günümüz dünyasında disiplinler arası iş birliklerinin ne kadar değerli olduğu düşünüldüğünde, bu çeşitlilik aslında tam da olması gereken bir tabloyu ortaya koyuyor. Sağlık turizmi artık yalnızca sağlık profesyonellerinin konuştuğu bir alan değil; teknoloji, veri yönetimi, sürdürülebilirlik ve kullanıcı deneyimi gibi başlıklarla genişleyen bir ekosistem.

Nitekim sağlık turizminin geleceğinin, klasik hizmet sunumunun ötesine geçerek veri odaklı ve bütüncül deneyim tasarımına dayandığı vurgulanmaktadır. Bu yaklaşım, teknolojinin sağlık turizmi süreçlerine entegrasyonunu kaçınılmaz hale getirmektedir.

Çalıştay'ın ilk gününde öne çıkan unsurlardan biri de uluslararası katılımcı profili oldu. İspanya, Bulgaristan, Almanya, Belçika gibi farklı ülkelerden gelen temsilciler, etkinliğe küresel bir perspektif kazandırdı. Bu çeşitlilik, sağlık turizminin evrensel bir alan olduğunu bir kez daha gösterdi. Farklı ülkelerden gelen deneyimler paylaşılırken, Türkiye’nin bu alandaki potansiyeli de sıkça gündeme geldi.

Aynı zamanda etkinlik, yalnızca uluslararası katılımla değil, farklı disiplinlerden gelen yerel paydaşlarla da zenginleşti. Akademisyenler, otel genel müdürleri, reel sektör temsilcileri ve öğrenciler aynı platformda fikir alışverişinde bulundu. Bu çok sesli yapı, sağlık turizminin yalnızca tek bir sektörün değil, ortak aklın ürünü olması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Günün en dikkat çekici isimlerinden biri ise Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü (USTE) Başkanı Dr. Fatih Seyran oldu. Sağlık turizmi uygulamaları, yönetimi ve okuryazarlığı üzerine editörlükleri bulunan; kurucu müdürlük ve çeşitli sendikal faaliyetler yürütmüş, aynı zamanda KAMUSAM Genel Koordinatörlüğü görevini sürdüren Dr. Seyran, akademik ve idari tecrübesiyle çalıştaya önemli katkılar sundu. Sağlık turizminin stratejik boyutuna ilişkin değerlendirmeleri, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi ve tartışmalara farklı bir derinlik kazandırdı.

Çalıştay boyunca yapılan paylaşımlar, sağlık turizminin artık tek seferlik bir hizmet değil, sürekli optimize edilen bir deneyim sürecine dönüştüğünü ortaya koyuyor. Yapay zekâ, veri analizi, dijital platformlar ve kişiselleştirilmiş sağlık programları bu dönüşümün temel bileşenleri arasında yer alıyor.

Türkiye’nin doğal kaynakları, kültürel mirası ve sağlık altyapısı düşünüldüğünde, bu alanda güçlü bir potansiyele sahip olduğu da sıkça vurgulandı. Bu potansiyelin sürdürülebilir bir rekabet avantajına dönüşmesi için ise teknoloji entegrasyonunun güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

İlk günün ardından ortaya çıkan tablo oldukça net: Sağlık turizmi, farklı disiplinlerin birlikte hareket ettiği ölçüde gelişecek. Teknoloji ile turizmin, sağlık ile verinin, akademi ile sektörün buluştuğu bu ortam; yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendiriyor.

İlk günün ardından edindiğim izlenimler, yarın için beklentiyi daha da artırıyor. Yeni oturumlar, yeni fikirler ve yeni iş birlikleri için heyecanlıyım. Ben de bu sürece katkı sunmanın ve bu vizyonun bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Bu anlamlı organizasyona beni de davet eden Kaysatur Başkanı Mustafa Ragıp ADIGÜZEL’e ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem ÇİMEN’e teşekkür ediyor, ayrıca çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese de şükranlarımı sunuyorum.

“Katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor; enerjisi bol, paylaşımın yoğun, iş birliklerinin zirvede olduğu bu tür etkinliklerin şehrimizde daha sık düzenlenmesini temenni ediyorum.”