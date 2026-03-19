Sessiz Vicdanların Gürültülü Dünyasında: Bayramımız Bayram Ola…

Bayram sabahları, insanın içini ferahlatan o tanıdık duyguyla başlar; bir umut, bir arınma, bir yeniden başlama hissi… Ama bu sabah, aynı gökyüzünün altında herkes aynı huzura uyanmıyor. Bir yanda bayramlıklarını giyen çocuklar, diğer yanda siren sesleriyle uyananlar; bir yanda dualar, diğer yanda korkular… İşte tam bu çelişkinin ortasında kalıyoruz: Sessizleşen vicdanlarımız ve giderek gürültüye boğulan bir dünya. Ve insan, tam da böyle bir günde kendine şu soruyu sormadan edemiyor: Eğer herkes için değilse, gerçekten bayram mı?

Bayramın Unutulan Anlamı: Hikmet, Tevazu ve Bağımsızlık

Bayram…

Takvimlerde bir gün, çocukların gözünde şeker, büyüklerin dilinde dua. Ama her bayram, bize sadece sevinci değil, aynı zamanda gerçeği de hatırlatır. Çünkü aynı gökyüzünün altında yaşayan herkes için bayram aynı değildir.

İşte tam burada hikmet devreye girer:

Sevinçle yetinmeyip, gerçeği de görebilmek…

Bayramın Gölgesinde Kalanlar

Biz sofralar kurarken, bir başka coğrafyada insanlar enkazın başında bekliyor.

Biz bayram namazına giderken, onlar siren sesleriyle uyanıyor.

Bu tezat sadece bir duygu değil, bir uyarıdır.

Çünkü bayramın anlamı, sadece paylaşmak değil; başkasının acısını hissedebilmektir.

Burada bir kırılma yaşanıyor:

Eğer bir bayram, başkasının acısına değmiyorsa, sadece bir tatildir.

Ve bu noktada şu soruyu sormadan geçemeyiz:

Nasıl oldu da bu kadar büyük bir acı, bu kadar normalleşti?

Yeni Değil, Vicdana Yenilmiş Bir Düzen

Aslında bu yaşananlar yeni değil.

Sadece artık daha görünür, daha inkâr edilemez.

Dünya düzeni uzun zamandır adalet üzerine değil, çıkar üzerine kurulu.

Ama asıl mesele şu: Bu düzen, bugün çökmedi.

Zaten çoktan vicdana yenilmişti.

Bu yüzden bugün gördüğümüz şey bir “kriz” değil,

uzun süredir bastırılan gerçeğin açığa çıkmasıdır.

Ve bu gerçeği doğru okuyabilmek için, bir adım geri çekilip düşünmek gerekir.

İşte bu da bizi başka bir kavrama götürür: hikmet.

Hikmet: Gürültünün İçinde Hakikati Aramak

Hikmet, sadece bilgiye sahip olmak değildir;

bilginin içinden doğruyu ayıklayabilmektir.

Bugün herkes konuşuyor, herkes bir şey söylüyor.

Ama çok az kişi gerçekten anlamaya çalışıyor.

Bilginin bu kadar hızlı aktığı bir çağda,

en büyük eksiklik aslında yavaşlayabilmek.

Ve burada tevazu devreye girer.

Çünkü anlamanın önündeki en büyük engel, “ben zaten biliyorum” duygusudur.

Tevazu: Anlamanın Kapısı

Tevazu, sadece bir ahlâk meselesi değil;

aynı zamanda bir idrak biçimidir.

Kendi sınırını bilen insan, gerçeğe daha çok yaklaşır.

Kendi eksikliğini kabul eden toplum, gelişmeye daha açıktır.

Bugün yaşadığımız küresel karmaşanın bir nedeni de bu değil mi?

Güçlü olanın her şeyi bildiğini sanması…

Oysa gerçek güç, susabilmekte, dinleyebilmekte ve gerektiğinde yeniden düşünebilmektedir.

Ve işte tam burada, mesele bireysel bir erdem olmaktan çıkar,

toplumsal bir sorumluluğa dönüşür.

Bağımsızlık: Sessiz Ama Belirleyici Cephe

Çünkü bugün yaşananlar sadece savaş alanlarında değil.

Daha sessiz, daha derin bir mücadele var.

Teknoloji…

Artık bağımsızlık sadece sınırlarla korunmuyor.

Zihinler, veriler ve algoritmalar üzerinden yeni bir düzen kuruluyor.

Eğer kendi teknolojini üretmiyorsan,

kendi hikâyeni de yazamazsın.

Eğer verin başkasının elindeyse,

iraden de uzun süre sana ait kalmaz.

Bugün bombalarla yıkılan şehirler kadar,

algoritmalarla yönlendirilen toplumlar da bir gerçektir.

Bu yüzden bağımsızlık, sadece bir hedef değil;

bir zorunluluktur.

Hikmetten Bağımsızlığa Uzanan Yol

Aslında tüm bu başlıklar birbirinden kopuk değil.

Tam tersine, aynı yolun farklı durakları.

Hikmet, gerçeği görmeyi sağlar.

Tevazu, o gerçeği kabul edebilmeyi.

Bağımsızlık ise o gerçek üzerine kendi geleceğini kurabilmeyi…

Eğer bu üçü bir araya gelmezse,

ya gerçeği göremeyiz,

ya görüp kabul edemeyiz,

ya da kabul edip değiştirecek gücü bulamayız.

Son Söz: Bayramı Yeniden Anlamak

Bayram, sadece sevinç değil;

bir muhasebedir.

Kendimize, dünyaya ve insanlığa dair…

Bu bayram belki de en çok şunu hatırlamamız gerekiyor:

Gerçek bayram, sadece bizim güldüğümüz gün değildir.

Herkesin gülebildiği gün,

işte o gün bayramdır.

Ve o güne yaklaşmanın yolu;

hikmetle bakmak,

tevazuyla durmak

ve bağımsız bir gelecek için sorumluluk almaktan geçer.

Bayramımız Bayram Ola…

Bayramımız Bayram Ola

Bir sabah doğsun içimize,

Sessizce, incitmeden…

Gözyaşı değmeden çocuk yüzüne,

Bir bayram gelsin yeniden.

Kapılar açık, gönüller geniş,

Kırgınlıklar uzak ola…

Bir selamla iyileşsin kalpler,

Bayramımız bayram ola.

Uzaklarda bir ses var hâlâ,

Duman, korku, yarım kalan…

Biz gülerken utansın insan,

Kardeşi ağlarken gülen zamandan.

Sofralar kurulsun adaletle,

Ekmek bölünsün hakça…

Hiçbir çocuk uyanmasın

Siren sesiyle sabaha.

Biraz hikmet düşsün yolumuza,

Biraz tevazu kalbimize…

Bilelim ki gerçek bayram,

Herkes güldüğünde bize.

Ne güç, ne söz, ne de gösteri,

Yaraya merhem olmadan;

İnsanlık tamam sayılmaz,

Bir tek kalp bile kırıkken hâlâ.

O yüzden bugün dua niyetine,

Bir söz bırakalım dünyaya:

Acı dinsin, umut çoğalsın,

Bayramımız bayram ola.

