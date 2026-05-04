Siber Kale mi, Açık Kapı mı?

Dijital dünyada işlerimizi kolayca yürütmek için bulut sistemler, online bankacılık, uzaktan çalışma ve yapay zekâ araçları kullanıyoruz. Ama bu konforun bir bedeli var: Kapımızı ardına kadar açık bırakıyoruz. Kurumsal siber güvenlik artık sadece “bilgisayar işleri” değil; şirketinizin geleceğini, itibarını ve hatta varlığını doğrudan etkileyen stratejik bir konu haline geldi. Bugün samimiyetle konuşalım: Bir saldırı yaşadıktan sonra “keşke önlem alsaydık” demek yerine, bugün atacağımız birkaç basit adım hem cebimizi hem huzurumuzu kurtarabilir.

Saldırılar Azalmadı, Yöntemler Değişti

2025 yılında Türkiye’de genel siber saldırı sayısında dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Ancak bu tabloyu biraz daha yakından incelersek gerçek pek de iç açıcı değil. Kötü amaçlı yazılım saldırıları hâlâ günde ortalama 655 seviyesinde seyrediyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) büyük risk altında. Bir fidye yazılımı saldırısı veya veri sızıntısı sonrası birçok küçük şirketin altı ay içinde kapanma riskiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Zararlar ise sadece fidye ödemesiyle sınırlı kalmıyor; itibar kaybı, müşteri güveninin sarsılması ve yasal cezalar da cabası. Milyonlarca liralık faturalarla karşılaşıyoruz.

En Büyük Zayıf Halka: Biz ve Çalışanlarımız

Peki saldırganlar en çok nereden giriyor? Maalesef “insan faktörü”. Çalışanlarımızın fark etmeden tıkladığı şüpheli bir e-posta eki, açtığı link veya “acilen para transferi yapın” diye gelen sahte bir mesaj… Yapay zekâ bu alanda işleri iyice zorlaştırıyor. Artık deepfake teknolojisiyle yöneticinizin sesini ve görüntüsünü taklit edip “Acil toplantı, şu hesaba transfer yap” talimatı verebiliyorlar. Phishing saldırıları kişiselleştiriliyor, tedarik zinciri üzerinden yapılan saldırılarda ise bir alt yüklenicinizin zayıf güvenlik duvarı bütün sisteminizi ele geçirebiliyor. Kamu kurumları ve sanayi sektörlerimiz hâlâ en çok hedef alınan alanların başında geliyor.

Yeni Kanun İşleri Ciddileştirdi

Bu tablo karşısında devlet de boş durmadı. Mart 2025’te yürürlüğe giren 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu ile yeni bir dönem başladı. Artık siber olayları ilgili makamlara bildirmek zorunlu hale geldi. Uyumsuzluk durumunda ciddi idari para cezaları ve hatta hapis cezaları gündeme gelebiliyor. KVKK ile birleştiğinde ise kişisel verilerin korunması yükümlülüğü iyice arttı. Bu kanun aslında bir uyarı: “Güvenliği ciddiye alın, yoksa bedelini ağır ödersiniz.”

Hemen Bugün Yapabileceğiniz Pratik Adımlar

Peki biz ne yapabiliriz? Karmaşık sistemlere gerek yok, temel adımlarla büyük fark oluşturabiliriz:

* Eğitim şart: Çalışanlarınıza yılda en az iki kez, eğlenceli ve akılda kalıcı farkındalık eğitimleri verin. “Bu e-postayı açma, bu linke tıklama, şüpheli bir şey görürsen hemen haber ver” gibi basit kurallar hayat kurtarır.

* Teknik kalkanlar: Çok faktörlü doğrulamayı (MFA) tüm sistemlerde zorunlu hale getirin. Yazılımlarınızı ve cihazlarınızı düzenli güncelleyin.

* Zero Trust yaklaşımı: Artık “içerideki herkes güvenlidir” mantığı bitti. “Hiç kimseye güvenme, her erişimi doğrula” prensibiyle hareket edin.

* Hazırlık ve yedekleme: Risk analizi yapın, olası bir saldırı durumunda devreye girecek acil durum planınızı hazırlayın. Yedeklemelerinizi düzenli test edin ki saldırı anında “her şey silindi” demeyesiniz.

* Bulut kullanıyorsanız dikkat: Bulut sistemlerdeki yanlış ayarlar en büyük açıkları oluşturuyor. Konfigürasyonları iki kez kontrol edin.

2026’ya Hazırlanırken

Önümüzdeki dönemde yapay zekâ hem savunma hem de saldırı tarafında daha baskın olacak. Siber sigorta poliçelerini gözden geçirin, bulut güvenliğinizi güçlendirin. Sürekli izlenen bir güvenlik operasyon merkezi (SOC) kurmak veya hizmet almak artık lüks değil, rekabet avantajı haline geliyor. Quantum computing tehditlerine karşı şifreleme sistemlerinizi de uzun vadede gözden geçirmenizde fayda var.

Siber güvenlik bir kale inşa etmek gibidir. Duvarları yükseltmek yetmez; kapıları da sıkı tutmak, nöbetçileri eğitmek ve olası her saldırıya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Bugün şirketinizde üç şeyi hemen yapmanızı öneriyorum: MFA’yı aktif hale getirin, bir eğitim takvimi oluşturun ve son yedeklemenizi kontrol edin.

Unutmayın, önlem almak sonradan telafi etmekten her zaman daha ucuz, daha akıllıca ve daha onurludur. İşleriniz yolunda olsun, dijital dünyanız güvenli olsun.

Sağlıcakla kalın