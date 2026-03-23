Siber Savaşın Yeni Paradigması

Son yıllarda popüler kültür, insan zihnini yeni bir çatışma alanı olarak resmetmeye başladı. Hipnoz, nöroteknoloji, zihin okuma ve bilinç manipülasyonu gibi kavramlar artık bilim kurgu ile sınırlı değil; gündelik tartışmaların da bir parçası.

Zihin Okumak mı, Zihni Haritalamak mı?

Ancak bu tartışmayı sağlıklı yapabilmek için iki şeyi ayırmak gerekiyor:

Bilimsel gerçeklik ve teknolojik tahayyül.

1. Klasik Siber Güvenlikten Bilişsel Güvenliğe Geçiş

Siber güvenlik literatürü uzun süre üç temel eksende ilerledi: gizlilik (confidentiality), bütünlük (integrity) ve erişilebilirlik (availability).

Ancak son 10 yılda bu çerçeveye yeni bir kavram eklendi:

Cognitive Security (Bilişsel Güvenlik)

RAND Corporation ve NATO’nun çeşitli raporlarında geçen bu kavram, bireylerin ve toplumların algı, inanç ve karar mekanizmalarının hedef alınmasını ifade eder.

Bu bağlamda saldırı artık sistemlere değil, şu katmanlara yöneliyor:

Dikkat (attention economy)

Algı (perception shaping)

İnanç sistemleri (belief systems)

Davranış (behavioral outcomes)

Bu, klasik hacking değil; influence operations (etki operasyonları).

2. Veri → Profil → Tahmin → Yönlendirme Zinciri

Bugünün dijital ekosistemi dört aşamalı bir yapıya dayanıyor:

Veri Toplama (Data Collection)

Sosyal medya etkileşimleri, lokasyon verileri, biyometrik veriler Profil Çıkarma (Profiling)

Big Five (OCEAN) kişilik modeli gibi psikometrik analizler Davranış Tahmini (Prediction)

Makine öğrenmesi algoritmaları ile karar eğilimlerinin öngörülmesi Davranış Yönlendirme (Intervention)

Kişiye özel içerik, reklam ve bilgi akışı

Cambridge Analytica örneği bu zincirin en çok bilinen uygulamalarından biridir. Kosinski et al. (2013) çalışması, Facebook beğenilerinden bireylerin kişilik özelliklerinin yüksek doğrulukla tahmin edilebileceğini göstermiştir.

Bu noktada kritik kırılma şudur:

Sistem artık sizi tanımakla kalmaz, sizi öngörebilir.

3. Algoritmik Güç ve Dikkat Ekonomisi

Herbert Simon’un 1971’de söylediği bir cümle bugün daha anlamlı:

“Bilgi bolluğu, dikkat kıtlığı oluşturur.”

Modern platformlar bu kıt kaynağı optimize etmek için çalışır.

TikTok’un öneri algoritması üzerine yapılan tersine mühendislik analizleri (örn. Wall Street Journal, 2021), sistemin kullanıcıyı mümkün olan en uzun süre platformda tutmak için duygusal tetikleyicilere dayalı içerikleri önceliklendirdiğini göstermiştir.

Bu durum şu sonucu doğurur:

Algoritmalar nötr değildir

Maksimizasyon hedefleri (engagement) → davranışsal sonuçlar üretir

Yani teknoloji sadece yansıtmaz, aynı zamanda şekillendirir.

4. Nöropazarlama ve Sinirsel Ölçüm Teknikleri

Nöropazarlama alanında kullanılan başlıca teknikler:

fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging)

EEG (Electroencephalography)

GSR (Galvanic Skin Response)

Eye-tracking

Bu yöntemler, bireyin bir uyarana verdiği bilinçdışı tepkileri ölçer.

Örneğin Plassmann et al. (2008) çalışması, aynı şarabın farklı fiyat etiketiyle sunulduğunda beynin ödül merkezlerinde farklı aktivasyonlar oluşturduğunu göstermiştir.

Ancak burada kritik bir sınırlama vardır:

Bu teknolojiler okuma ve ölçme yapabilir,

ama uzaktan kontrol veya doğrudan müdahale kapasitesine sahip değildir.

5. Zihin Okuma: Gerçek Bilim Ne Diyor?

“Zihin okuma” olarak sunulan teknolojilerin bilimsel karşılığı:

Brain-Computer Interfaces (BCI)

Neural decoding

Örneğin, 2023 yılında yapılan bazı çalışmalar, bireyin düşündüğü kelimelerin sınırlı doğrulukla tahmin edilebildiğini göstermiştir. Ancak bu sistemler:

Yoğun donanım gerektirir

Laboratuvar ortamına bağımlıdır

Gerçek zamanlı ve serbest ortamda çalışamaz

Yani Hollywood senaryolarındaki gibi bir “uzaktan zihin erişimi” bugün için mümkün değildir.

6. “Gizli Planlar” mı, Sistemik Teşvikler mi?

Kamuoyunda sıkça dile getirilen bir söylem var:

“Büyük teknoloji şirketleri insanları kontrol etmek için gizli planlar yürütüyor.”

Bu iddiayı daha analitik bir çerçeveye oturtmak gerekir.

Gerçek şu:

Şirketler dikkat süresini maksimize etmek ister

Platformlar kullanıcıyı içeride tutmak için optimize edilir

Reklam ekonomisi davranış tahmini üzerine kuruludur

Yani ortada merkezi, tek bir “gizli plan”dan ziyade,

aynı yöne işaret eden ekonomik ve teknolojik teşvikler sistemi vardır.

Shoshana Zuboff’un kavramsallaştırdığı şekliyle:

Surveillance Capitalism (Gözetim Kapitalizmi)

Bu sistemde kullanıcı ürün değildir;

kullanıcının gelecekteki davranışı üründür.

7. Yeni Savaş Alanı: Cognitive Warfare

NATO’nun 2020 sonrası belgelerinde geçen bir kavram:

Cognitive Warfare

Tanımı oldukça net:

“İnsan zihnini savaş alanı olarak gören ve bireylerin düşünme biçimini etkilemeyi hedefleyen operasyonlar.”

Bu savaşın araçları:

Dezenformasyon

Algoritmik içerik dağıtımı

Sosyal medya bot ağları

Mikro hedefleme (microtargeting)

Bu bağlamda mesele artık şu değil:

“Bilgi doğru mu?”

Asıl mesele şu:

“Bu bilgi kimin işine yarıyor ve neden bana gösteriliyor?”

Sonuç: Zihin Hacklenmiyor, Ama Yalnız da Değil

Bugün için şunu net söyleyebiliriz:

Zihin doğrudan okunamıyor

Zihin uzaktan kontrol edilemiyor

Ama:

Zihin modelleniyor

Zihin etkileniyor

Zihin çevreleniyor

Zihin modellemek; “Seni senden öğrenip, senin nasıl davranacağını önceden tahmin etmek” anlamına geliyor ve belki de en kritik gerçek şu:

İnsan zihni hiçbir zaman bu kadar yoğun, sürekli ve sistematik bir etki altında kalmamıştı.

Son Soru

Belki de mesele “birileri zihnimizi ele mi geçiriyor?” değil.

Daha teknik ve daha rahatsız edici soru şu:

Kararlarımızın ne kadarı gerçekten bize ait,

ne kadarı optimize edilmiş bir sistemin çıktısı?