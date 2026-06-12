Web Tasarımı Bir Meta Haline mi Geliyor?

Son birkaç yılda yazılım dünyasında yaşanan en büyük devrim belki de kod yazan insanların sayısının artması değil, kod yazdıran insanların çoğalması oldu. Bugün birkaç cümleyle dakikalar içinde web sitesi oluşturabilen yapay zekâ sistemleri, sektörde "Vibe Coding" olarak adlandırılan yeni bir dönemi başlattı.

“Vibe Kodlama” Krizi Nelere Sebep Oluyor?

İlk bakışta bu büyük bir fırsat gibi görünüyor.

Ancak biraz derine indiğimizde farklı bir gerçekle karşılaşıyoruz.

Çünkü yapay zekâ aslında yeni bir şey üretmiyor. Bugüne kadar internette var olmuş milyonlarca tasarımın ortak ortalamasını çıkarıyor ve bize bunu sunuyor.

Sonuç?

Temiz…

Modern…

Şık…

Ama çoğu zaman ruhsuz.

İnternet Birbirine Benzeyen Sitelerle Doluyor

Eskiden bir web sitesine girdiğinizde kimin yaptığını tahmin edebilirdiniz.

Bugün ise onlarca farklı firma, aynı yapay zekâ araçlarını kullandığı için birbirine şaşırtıcı derecede benzeyen tasarımlar ortaya çıkıyor.

Yuvarlak butonlar…

Cam efekti…

Gradient arka planlar…

Minimal ikonlar…

Bol beyaz boşluk…

Ve hepsinin aynı duyguyu vermesi.

Tasarım dili artık bir kimlik olmaktan çıkıp bir şablona dönüşüyor.

İşte asıl kriz burada başlıyor.

Web Tasarımı Artık Bir Meta mı?

Ekonomide "meta", birbirinin yerine kolayca geçebilen standart ürünleri ifade eder.

Buğday…

Demir…

Petrol…

Peki ya web tasarımı?

Bir müşteri artık "bana özel bir tasarım" yerine "bana çalışan bir site" demeye başladığında, tasarımın değeri ister istemez standartlaşmaya başlıyor.

Yapay Zekâ Tasarım Yapmıyor, Ortalama Alıyor

Yani tasarım hizmeti, farklılaşan bir sanat olmaktan çıkıp satın alınabilir bir üretim nesnesine dönüşüyor.

Bunun en büyük nedeni ise üretim maliyetinin dramatik biçimde düşmesi.

Eskiden günler süren işler artık saatler içinde tamamlanabiliyor.

Asıl Rekabet Kod Yazmak Değil, Hikâye Yazmak

Yapay zekâ buton oluşturabilir.

Form tasarlayabilir.

Animasyon ekleyebilir.

Ancak bir markanın neden var olduğunu hissedemez.

Bir işletmenin müşterisiyle kurduğu duygusal bağı yorumlayamaz.

Bir şehrin kültürünü, bir ustanın emeğini veya bir girişimcinin hayalini kendi deneyimiyle tasarıma dönüştüremez.

Çünkü bunlar veri değil, yaşamdır.

İnsan deneyimiyle oluşur.

Bu yüzden gelecekte kazananlar en iyi prompt yazanlar değil, en iyi hikâye anlatanlar olacak.

Yeni Meslek: Ruh Mimarlığı

Belki de önümüzdeki yılların en değerli tasarımcısı Photoshop ustası olmayacak.

En iyi Figma kullanan kişi de olmayacak.

Onun yerine insanların göremediği detayları keşfeden, markanın karakterini ortaya çıkaran ve kullanıcıya hissettiren kişiler öne çıkacak.

Ben buna "Ruh Mimarı" diyorum.

Çünkü geleceğin tasarımcısı renk seçen değil, anlam inşa eden kişi olacak.

Yapay zekâ herkes için aynı evi çizebilir.

Ama o evin içine anıları yerleştiremez.

İnsani Sürtüşme En Büyük Rekabet Avantajı

Yapay zekâ kusursuzu sever.

İnsan ise kusurları hatırlar.

En unutulmaz markalar bazen küçük bir mizahla, bazen beklenmedik bir detayla, bazen de kuralları bilinçli şekilde bozarak akıllarda kalır.

Bir makine optimizasyon yapar.

Bir insan karakter oluşturur.

İşte geleceğin tasarım değeri tam olarak burada yatıyor.

Makinenin asla dahil etmeyi düşünmeyeceği insani sürtüşmeleri bulabilmek…

Sonuç: Teknoloji Araçtır, Ruh İnsandadır

Yapay zekâ web sektörünü öldürmeyecek.

Ancak ezber çalışanları zorlayacak.

Artık yalnızca piksel işleyenlerin değil, fikir üretenlerin dönemi başlıyor.

Kod yazmak kolaylaşıyor.

Tasarım yapmak hızlanıyor.

Ama anlam üretmek hâlâ insanın en güçlü yeteneği olmaya devam ediyor.

Ve belki de geleceğin en değerli tasarımı; en karmaşık görünen değil, arkasında gerçek bir insan hikâyesi taşıyan tasarım olacak.