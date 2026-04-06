Gel de geçmişe özlem duyma!

Yaşamak bir borç , her canlı bunun bedelini ödeyecek kısacası yaşayacak, yaşatmaya çalışacak kimileri yaşadığının farkında olacak, kimileri de farkında olmadan yaşayıp gidecekler.

Yaşadığının farkında olan birisi olarak çevremde olup bitenlere seyirci kalmayıp, hayatın akışında rol almak gayretiyle kendime ve ideallerime uygun dostlar, arkadaşlar edindim. Mahallede pek fazla zaman harcamadığımdan ve çocukluk günlerimde birkaç mahalle değiştirmek durumunda olduğumuzdan olsa gerek mahalleden ziyade okul arkadaşlarım oldu. Hem o zamanlar Kayseri sanki büyük bir mahalle gibiydi her kes birbirini tanır bilirdi.

Yerleşim yerleri üç aşağı beş yukarı birbirine benzerdi. Varlıklı ve fakir aileler çoğu yerde aynı sokağı paylaşır her kes birbirini tanıdığı için de konu komşu birbirlerine yardımcı olurlardı.

Özel okul diye bir kurum olmadığı içinde fabrikatörün çocuğu ile dar gelirli bir aile çocuğu aynı sıraları paylaşırdı. Kimse kimseye tepeden bakmaz hele hele kılık kıyafet aynı olması nedeniylede hava atmazdı.

Genelde nüfusun büyük kısmı eski mahallelerde oturur , yaz gelince bağı olanlar bağa göçerdi. Bir çok eşya şehir evinden bağ evine taşınırdı. Bağcılık mevsimi son bulunca da bağda işe yarar hiçbir şey bırakılmaz ne var ne yok şehir evine taşınırdı. B u nedenle o zaman bağa göçme, bağdan inme tabirleri vardı.

Şimdi ise imkanların artması, geçmişe göre bağ evlerinin daha muntazam yapılması ve iyi korunması nedeniyle bağdaki eşyalar toplanır üzerlerine örtüler örtülür öylecene bırakıp şehirdeki eve dönülür gelecek senede tekrar bağ evine gidilir eşyalar yerli yerine serilip kullanıma hazır hale getirilirdi.

Yarım asırlık görmüşlüklerim ve yaşamışlıklarım hemen, hemen üç aşağı beş yukarı bu şekildeydi.

O zamanlar arkadaş gurupların da birisi babasının arabasını alır, arkadaşlarını gezdirirdi. O gün kü tabiriyle kanto yapılır, yolda tek tük görülen kızlara da sözde hava yapılırdı. Arabanın benzini de arkadaşlar arasında toparlanan parayla alınırdı. O zamanlar 3-5 bilemedin 10 liralık benzin oldu mu epeyce bir gezilirdi.

Arada bir zümrüt pastanesinde buluşulur sohbet edilir, krema , şam baba , piramit yenir, arada birde kıranardı gazozu veya limonata içilirdi.

İyi bilardo bilenler camlı köşkte bilardo oynar , arkadaşlarda seyrederlerdi.

Dedim ya herkes birbirini az çok tanırdı. Her ortamda selamlaşırlar, hoş beş yaparlardı.

Şimdi her kes teknoloji çağına ayak uydururcasına robotlaştı , kimde kimseyi tanımaz, kimse kimseye selam vermez oldu.

GELDE GEÇMİŞE ÖZLEM DUYMA