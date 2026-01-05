Gönlümden Geçenler

İstiyorum ki insanlar göründüğü gibi olmalı, nokta kadar menfaat için virgül gibi eğilip bükülmemeli.

İstiyorum ki her insanın kendi çapında idealleri olmalı rüzgarda uçan kuru yapraklar gibi oradan oraya savrulmamalı.

İstiyorum ki ahde vefa olmalı, insan iyi günde, kötü günde bilhassa düştüğünde elinden tutanı unutmamalı

İstiyorum ki hiçbir şey gösteriş için yapılmamalı ,Her ne yapılırsa gönülden geldiği gibi yapılmalı.

İstiyorum ki doğruluk her insanın rehberi olmalı eğrilik odunda bile olsa kapımıza konmamalı.

Hiçbir makam, hiçbir unvan insanlığı unutturmamalı kişiler ne kadar yükselirse yükselsin, alçak gönüllü olmalı.

İstiyorum ki sporda da aslına dönüş olmalı, amatörlükte para, profesyonel takımlarda 3 den fazla yabancı sporcu olmamalı.

İstiyorum ki amatör sporcuda kulübüne aidat ödemeli Kendisine yapılan maddi teklifleri elinin tersiyle geri çevirmeli.

İstiyorum ki tüm kulüplerde alt yapıya önem verilmeli profesyonel takımlar da kendi yağıyla kavrulmasını bilmeli.

İstiyorum ki memleketimin imkanlarından öz evlatlarımız yararlanmalı güzelim tesisler bizim çocuklarla dolup-taşmalı.

İstiyorum ki hiç kimse aşağılanmamalı, her insan anasından doğduğu gibi onurlu yaşamalı.

İstiyorum maddiyatla beyinler sulanmamalı, kalemler hiçbir güç tarafından kiralanmamalı.

İstiyorum ki okullarımız ilim, irfan yuvası olmalı, öğrenciler öğretmenlerini eskiden olduğu gibi saymalı.

İstiyorum ki her spor kulübü önce okul, sonra spor kulübü olmalı.

İstiyorum ki Aileler çocuklarını semtlerindeki spor kulübüne gönül rahatlığı ile içerisinde kayıt yaptırmalı.

İstiyorum ki anne ve babalar spor kulüplerinin yönetiminde yer almalı, en azından kulübün üyesi olmalı

İstiyorum ki bir yerde göreve talip olanlar hava için değil Topluma yararlı olabilmek için aday olmalı.

Amatör sporcuysak, amatör olarak kalalım.Üç kuruş için amatörlüğün onurundan olmayalım

İstiyorum ki sözün özü: Biz bir olalım. Her konuda Güçlü olalım. Bu cennet vatanda mutlu olarak yaşayalım.

