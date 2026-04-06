Halil SEVERCAN

Okul, Kulüp ve Aile İşbirliği

Gençlerimizin  geleceği  için şimdiye kadar yapılanlardan çok daha fazlasını yapmamız gerektiğine inanıyorum.  Geçmişte  ne teknoloji bu kadar gelişmişti nede uyuşturucu tacirleri ilkokul seviyesine  kadar okullarımıza el atmıştı.

Hızla gelişen teknoloji cep telefonları ile  internet  ortamında gençlerimizi oyun ve  gayri ahlaki yayın yapan  sitelerin  esiri  haline getirirken;   Üstüne üstlük  zehir ticareti yapmak için körpe  yavrularımızı ağlarına düşüren her türlü uyuşturucuyu  pazarlayan insanlık düşmanları okullarımızın önlerinde adeta pusuda beklerken bizlerin ortalık güllük,  gülistanlıkmış  gibi  olup bitenlere seyirci kalmamız düşünülemez. 

 O halde bir şeyler yapmalı, almış olduğumuz yalan , yanlış tedbirleri  gözden  geçirmeli bütün bu olumsuzluklara karşı okul + Aile+ Spor Kulüpleri olarak işbirliği yapmalıyız.  Uyuşturucu ile etkin bir mücadele veren Emniyet mensuplarımıza  destek olmalıyız.  Çocuklarımızda küçük bir değişiklik görür görmez , durumu irdelemeli varsa yavrularımızı uyuşturucuya alıştırmak isteyenler derhal  okul idaresine ve polise bildirmeliyiz.

  İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarımızın eline en son teknolojiye sahip cep telefonları vererek, evde okulda hatta yolda cep telefonun esiri olmalarına  izin vermeyelim.

 Çocuklar , gençler bizim geleceğimizdir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz bilgili, ahlaklı , başarılı  ve sağlıklı  olmalıdır.  Aileler olarak  çocuklarımızı internette ki zararlı sitelerden, uyuşturucu tacirlerinden bir nebze koruduğumuzu, okul ile işbirliği yaparak  bilgili ve başarılı olmalarını sağladığımızı düşünmek  de istikbalimiz olan gençlerin mükemmel olmaları için yeterli değildir.

Sağlıklı düşünmek için ruhen ve bedenen sağlıklı bir vücuda sahip olunması gerçeğini de göz ardı etmeden aileler olarak semtimizdeki spor kulüpleri ile irtibata geçmeli,  spor kulüplerine üye olmalı , kulübü yönetenleri yakından tanımalı , kulübe maddi ve manevi olarak destek olmalıyız.   Gerekirse kulübü yönetmeliyiz.   Böyle bir kulübede yavrularımızı  gözümüz arkada kalmadan emanet edip spor yapmalarını sağlamalıyız.

Okul yöneticileri hatta beden eğitimi öğretmenleri olarak çevremizde bulunan spor kulüplerinin yöneticileri ile iş birliğine giderek öğrencilerin okul dışında ki boş zamanlarının spor kulüplerinde dolayısıyla spor alanlarında geçirmelerine destek vermeli ; bunun için de kulübe saha, salon, malzeme ve spor hocası katkısı sağlamalıyız.

Kulüplerimizi yönetenler olarak kabuğumuzu kırmalı çevremizdeki , semtimizdeki ailelerle kulübümüzde çeşitli vesilelerle toplantı yapmalıyız. Onlara yapmak istediklerimizi, yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı anlatıp, onların da  desteği ile neler yapabileceklerimizi  anlatıp  işbirliği yapalım ki güçlü olalım, daha çok kitlelere  spor yapma imkanı hazırlayalım.  Kulübümüze en yakın okul idarecileri ve öğretmenleri ile de tanışalım, onlarında yardımlarını, desteklerini arkamıza alalım.

Spor kulüplerimizin üst kuruluşları olan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları yöneticilerinin de Okul, kulüp aile işbirliği  için kulüplerle, ailelerle, okul Müdürlükleri ile hatta Milli eğitim Müdürlükleri toplantılar yapıp bu iş birliğinin bir an önce hayata geçmesinde etken rol almalıdırlar.

 Sonuç da çocuklar bizim çocuklarımız, vatan bizim vatanımız çocuklarımızın ve vatanımızın geleceği için sen, ben çekişmelerini,  neme lazımcılığı elimizin tersi ile itelim ve kolları sıvayalım   spor yapan, spor yaptığı için ruhen ve bedenen sağlıklı olan, sağlıklı olduğu içinde  iyi düşünen, dersine çalışan , kötü alışkanlıklardan uzak duran çalışkan, başarılı, üretken bir gençlik için yarından tezi yok çalışmalara başlayalım.

Kayseri’mize geldiği günden beri bir çok başarılı projeyi hayata geçiren en çok da gencecik yavrularımızı düşünüp onlar için hemen, hemen her semtte ERVA spor okullarını hayata geçiren böylece gençlerimizin bedenen olduğu gibi ruhen de vatan ve millet sevgisiyle dolu olarak yetişmelerine katkıda bulunan gençlerimizi uyuşturucu tacirlerinin eline bırakmayan Valimiz Sayın Gökmen Çiçek beyefendiye saygı , sevgi ve teşekkürlerimi sunuyor. Bu büyük projenin Milli Eğitim ve İç İşleri Bakanlığı tarafından tüm yurt sathına yayılmasını umut ediyorum.

