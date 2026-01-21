Sahadaki Rakibim: Abdullah Türktekin

Namı-diğer Topal Abdullah , bu ismi yeni yetmeler bilmez, bilmelerini de beklemem. Niye derseniz toplum öylesine duyarsızlaştı ki , bırakın amatör spor için ömür boyu çalışan bir ağabeyini ; babalarını bile hatırlamaz oldu.

Ben zaman, zaman bu müstesna insanı çeşitli platformlarda dile getirip anlattım. Bilenler onunla olan hatıralarını naklettiler. Bir seferinde de onun için adam akıllı bir dosya hazırladım. Rahmetliyi enine, boyuna anlattım.

Fehmi Kuş hocamla birlikte bu dosyayı Genel Müdürlüğe sunulmak üzere 12.12.2016 tarih ve 27 sayılı yazımızla ve 26.12.2016 tarih ve 7364 sayılı evrak kayıt numarası ile Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğüne teslim ettik. Dosyanın içeriğinde Abdullah Türktekin’in Erkiletspor’un kurucularından olduğu, sağlığı bozulana kadar Erkiletspor için özürlü ayakları ile koşturduğunu, bu arada Erkilet Mahallesine yapılan spor tesislerinin arsasın da Abdullah Türktekin’in uğraşları sonunda Erkilet Belediyesi tarafından Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne devredilmesini sağladığını da özellikle belirttim.

Abdullah Türktekin’in hiç evladı olmadığını, Erkiletspor’u evlat bildiğini ve ömrünü Erkiletspor ile Kayseri Bölge Karmaları için harcadığını , son olarakta Kayseri Genç Karmasının Kafile Başkanlığını yaptığı Konya’da yapılan gurup maçlarında Kayseri Genç Karmasının birinciliğinin verdiği heyecanla felç geçirip yatalak olduğunu da anlattım, anlatmasına da aradan neredeyse 9 yıl geçti ama hala anlayan bir yetkili çıkmadı.

Abdullah Türktekin 2004 yılında vefat ettiğinde tek çocuğu olarak ERKİLETSPOR kaldı. Çünkü çocuğu olmamıştı.

Ben de bir zamanlar sahalarda rakibim olan Bu kıymetli spor adamının isminin Erkiletteki spor tesislerine verilmesi için yılmadım bu seferde arada bir yerde kalmasın diye bu dosyayı Kayseri’yi ziyaretinde 18.09.2024 tarihinde Gençlik ve spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak’a elimle teslim ettim.

Ne yazık ki aradan 8 ay geçmesine rağmen Bakanlıktanda bir netice çıkmadı.

Şimdi bir kere daha yetkililere ve spor kamu oyuna bu işin peşini bırakmayacağımı ; Kayseri Spor Adamları Derneği Başkanı olarak arz ediyorum.