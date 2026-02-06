Şehirler Vefayla Yaşar

ŞEHİRLER VEFAYLA YAŞAR

Son günlerde Kayseri kamuoyunda cadde ve bulvar isimleri üzerinden yürüyen tartışmalar, aslında tabelalardan çok daha derin bir meseleyi gündemimize taşıdı: şehir hafızası ve vefa duygusu.

Kocasinan Bulvarı’nın isminin değiştirilmesi yönündeki girişim ve buna karşı yükselen itirazlar, “tarihi doku” kavramının yeniden sorgulanmasına yol açtı. Neticede Sayın Mustafa Elitaş’ın bu ismi istemediğini beyan etmesiyle konu kapanmış gibi görünse de, benzer bir tartışma bu kez Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinden yeniden alevlendirilmeye çalışılıyor.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp Erciyes Dağı’na ve Develi sınırlarına kadar uzanan bu ana aksın adının “Erciyes Bulvarı” olarak değiştirilmesini istemeyenler var. Gerekçe yine aynı: “Tarihi isimler yaşatılmalı.” Erciyes ismi zaten dağ olarak yaşıyor ve kıyamete kadar da duracak kimsenin buna söyleyecek hiçbir şeyi yok.

Elbette Erciyes, Kayseri’nin simgesidir. Binlerce yıllık bir coğrafi ve kültürel değerdir. Buna kimsenin itirazı olamaz. Ancak şu soruyu da samimiyetle sormak gerekir: Yakın tarih, tarih değil midir?

Bu şehre yarım asır hizmet etmiş insanların emeği, şehir hafızasının parçası sayılmamalı mıdır?

Mehmet Özhaseki 1994’ten itibaren bir dönem Melikgazi, dört dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış; halkın büyük çoğunluğunun oylarıyla tam beş dönem bu göreve layık görülmüş bir isimdir. Kayseri’de raylı sistemden, modern belediyecilik anlayışına; Erciyes Dağı’nın dünya çapında bir kayak merkezine dönüşmesinden, şehircilik vizyonuna ki Yamula Barajı , Stadyum , Kongre Merkezi , Harikalar Diyarı, Kale içi Müze , Eskişehir Gece kondu önleme bölgesi, Eski evlerin ıslahı , Tüm su şebekelerinin yenilenmesi , Arıtma tesisi , katı atık depolama , Serbest Bölgenin kurulması , Kent ormanları , Meydan Projesi , Abdullah Gül Üniversitesi , 3000 e yakın cadde , 2000 civarında park , Kayseri’nin mafyalardan temizlenmesi , şehir trafiğini çekilmez hale getiren At arabası , el arabalarının ve dolmuşların kaldırılması gibi bir çok proje ve birçok hizmet onun döneminde hayata geçirilmiştir.

Üstelik bu hizmetler yalnızca Kayseri’de değil, Türkiye genelinde “örnek belediyecilik” olarak gösterilmiştir. Siyaset sonrası hayatında da mütevazı duruşunu koruyarak, ailesi adına kurduğu vakıf aracılığıyla öğrencilere burs vermeyi sürdürmesi, bu hizmet anlayışının bir devamıdır.

Böylesi bir ismin, Kayseri’nin en önemli ulaşım akslarından birine verilmesini ben şahsen doğru, yerinde ve anlamlı buluyorum. Bu, bir kişiyi yüceltmek değil; emeği teslim etmektir.

Şehirler yalnızca geçmişle değil, yaşanmış emeklerle de ayakta durur. Eğer hizmet edenleri isimlerinden başlayarak hafızadan silersek, geriye betonlaşmış ama ruhsuz şehirler kalır.

Kayseri, vefayı bilen bir şehirdir.

Bu nedenle Mehmet Özhaseki isminin o bulvarda yaşatılmasını, bu memleketin bir evladı olarak canı gönülden alkışlıyorum.