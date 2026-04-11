Spor Adamı Omak Emek İster

Yöneticilikte Amatör olmak, amatör kalmak şansını yakalamış mutlu yöneticilerden biriyim. Amatör takım kurmak onlarca yıl yönetmek, bir de üstüne üslük Amatör spor kulüpleri Federasyonunu kurup orasını da amatörlüğüme ve tarafsızlığıma halel getirmeden tam tamına 17 yıl müddetle idare etmiş olmak çok büyük saadet, ben amatörlüğün bu kadar büyük bir mutluluk olduğunu ise kuruluşunda azımsanmayacak derecede emeğim olan T.F.F Kayseri Bölge Müdürlüğü görevinde bulunduğum zaman anladım. Çünkü her türlü imkana, oldukça dolgun maaşıma rağmen, amatör olarak hatta yeri geldiği zaman cebimdeki son meteliğime kadar harcayarak yöneticilik yaptığım yıllardaki aldığım zevkin binde birini bile alamadım.

O zaman anladım ki amatör olmanın bedeli olamaz, amatörlük çok büyük bir duygudur ve bu duygunun bedelini karşılayacak hiçbir maddi güç yoktur. Ben bunu anladım, ben bu duyguları doya , doya yaşadım. İşte bu nedenle aynı Argıncık spor gibi, aynı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu gibi ellerimle kurduğum Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Bölge Müdürlüğü görevini 5 yıldan fazla sürdüremedim. Halbuki ben amatör olarak Türk Sporuna tam tamına ucu gediksiz 40 yılımı vermiştim.

Şimdilerde ise Kayseri ve Türk sporuna omuz ve ömürlerini vermiş olan pür amatör arkadaşlarımla birlikte kurmuş olduğumuz Kayseri Spor Adamları Derneğinin başkanı olmanın mutluluğunu yaşamaktayım. Derneğimiz gerçek spor adamlarının bir araya geldiği , hatıraları yaşattığı, spor adamları içerisinde ilgiye, yardıma ihtiyacı olanları araştırıp bulan, imkanlar ölçüsünde maddi ve manevi olarak yardımcı olan , Kayseri sporunda iz bırakan spor adamları için vefa geceleri düzenleyerek spor adamlarını ödüllendirmek bu vesileyle de spor dünyasını hiç değilse yılda bir ; bir araya getirmek suretiyle spor kuruluşları arasındaki kopukluğu giderip birlik ve beraberliği tesis etmek için çalışmalara başlamış bulunmaktadır.

Öte yandan canlı birer tarih olan spor dünyamızın duayenlerini spor eğitimi veren okullarımızın öğrencileri ile buluşturup, spor da yaşadıklarını geleceğin beden eğitimi öğretmenlerine aktarmaları için zaman, zaman paneller, sohbet toplantıları düzenleyeceğiz.

Spor adamı olmak emek ister, dahası pırıl pırıl, tertemiz bir yürek ister. Ne mutlu spor adamı olanlara, ve tüm alkışlar spor yapan ve yaptıranlara