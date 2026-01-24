SON
Halil SEVERCAN

Spor Adamları ve Vefa

Halil SEVERCAN

Spor adamı olmak  için sağlam bir vücut, sağlam bir kafa  gerekir, spor yapanlar fizik olarak güçlü,  zeka olarak  olarak da oldukça zeki olmalılar bu hasletlerden birisi eksik olursa spor adamı olmak çok zordur.

 Spor adamı olmaya öncelikle spor yaparak başlanır. İyi bir sporcu ileride iyi bir antrenör , otoriter  ve çok koşan bir hakem yada iyi bir yönetici olur.  Antrenör yada hakem olabilmenin yolu  spor  yapmaktan geçer. Yönetici olabilmek için spor yapmış olmak her bakımdan faydalı  olursa da ille de spor yapmış olmak şart değildir. 

  Yönetici adı üstünde yönetme sanatını bilen kimsedir.   Aynı zamanda sporcu kadar yöneticinin de sağlıklı ve zeki olması olmazsa olmazlardandır.  Sağlık ve zeka ile donanımlı olan yönetici  yönetme yeteneğinin yanı sıra madden de güçlü olmak, ya da maddi kaynak temin etme konusunda deneyimli olmak durumundadır. 

Sağlıklı spor yapabilmek için sağlıklı ortamlar, yani saha, salon, malzeme, teknik  eleman ve yönetici şarttır. Faal olarak  spor yapmanın  başlangıcı olduğu gibi  sonu da olur. Ama faal spor hayatını noktalayan sporcular spordan kolay kolay kopamayacakları için  genel de branşlarında antrenör yada hakem olmak isterlerse de bu istekleri o konuda yetenekleri ile orantılı olacağından iyi sporcu iyi antrenör yada hakem olacak diye b ir kural yoktur. Bunlar o konuda ki yetenekle hayat bulur. 

Spor yapanlar spor yaptıkları  dönemde kazandıkları dostlukları ömür boyu unutmazlar sebebine gelince spor dostluklarında menfaat kaygısı olmadığı için kurulan arkadaşlıklar  sadece  sevgi için kurulur, karşılıklı sevgi ve saygı dostlukları ölünceye  kadar yaşatır. 

Spor da dostluğun en güzeli geçtiğimiz hafta yapılan spor da vefa gecesinde yaşandı. 40 yıllık dostluklar sevgi seli oldu Kadir Has Kongre Merkezinde çağlayanlar gibi çağladı. Gözlerinin içerisi gülen spor adamları  ebediyete intikal eden arkadaşlarını, ağabeylerini rahmetle andı. Gecede plaket alanlar yürekten alkışlandı hiç  ama hiç kıskanılmadı nedeni basit spor adamları arasında hiç  fark olmaz ki, ha o almış ha ben almışım  düşüncesi hakimdir. Spor adamı bilirki  bir gün sıra kendisine de gelir. Hem gelmese ne yazar ki….  Sporun en büyük ödülü kazanılan sağlıklı bir vücut, sağlam bir kafa  ve ömürlük dostluklar olduktan sonra gerisi teferruat der geçer spor adamı. 

Bu muhteşem gecede 70 lik ak saçlı delikanlılar, genç hakemler, sporcular kısacası top yekün  spor adamları bir araya gelip kucaklaşmıştı.  Çünkü spor da vefa olmaz sa  olmazdı.

En kısa zaman da tekrar bir araya gelebilmek temennileri ile  ilçelerden gelenler, ilçelerine, taa İstanbullardan ve benzeri yerlerden gelenler geldikleri yerlere, Kayseri de yaşayanlarda  evlerine  sevgi dolu, dostluk dolu, sinerji dolu olarak gittiler.
SPOR ADAMI OLMAK ; EMEK İSTER,  DAHASI  PIRIL, PIRIL  BİR YÜREK İSTER. NE MUTLU SPOR ADAMI OLANLARA, NE MUTLU SPOR YAPANLARA  VE YAPTIRANLARA

