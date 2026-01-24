Spor Adamları ve Vefa

Spor adamı olmak için sağlam bir vücut, sağlam bir kafa gerekir, spor yapanlar fizik olarak güçlü, zeka olarak olarak da oldukça zeki olmalılar bu hasletlerden birisi eksik olursa spor adamı olmak çok zordur.

Spor adamı olmaya öncelikle spor yaparak başlanır. İyi bir sporcu ileride iyi bir antrenör , otoriter ve çok koşan bir hakem yada iyi bir yönetici olur. Antrenör yada hakem olabilmenin yolu spor yapmaktan geçer. Yönetici olabilmek için spor yapmış olmak her bakımdan faydalı olursa da ille de spor yapmış olmak şart değildir.

Yönetici adı üstünde yönetme sanatını bilen kimsedir. Aynı zamanda sporcu kadar yöneticinin de sağlıklı ve zeki olması olmazsa olmazlardandır. Sağlık ve zeka ile donanımlı olan yönetici yönetme yeteneğinin yanı sıra madden de güçlü olmak, ya da maddi kaynak temin etme konusunda deneyimli olmak durumundadır.

Sağlıklı spor yapabilmek için sağlıklı ortamlar, yani saha, salon, malzeme, teknik eleman ve yönetici şarttır. Faal olarak spor yapmanın başlangıcı olduğu gibi sonu da olur. Ama faal spor hayatını noktalayan sporcular spordan kolay kolay kopamayacakları için genel de branşlarında antrenör yada hakem olmak isterlerse de bu istekleri o konuda yetenekleri ile orantılı olacağından iyi sporcu iyi antrenör yada hakem olacak diye b ir kural yoktur. Bunlar o konuda ki yetenekle hayat bulur.

Spor yapanlar spor yaptıkları dönemde kazandıkları dostlukları ömür boyu unutmazlar sebebine gelince spor dostluklarında menfaat kaygısı olmadığı için kurulan arkadaşlıklar sadece sevgi için kurulur, karşılıklı sevgi ve saygı dostlukları ölünceye kadar yaşatır.

Spor da dostluğun en güzeli geçtiğimiz hafta yapılan spor da vefa gecesinde yaşandı. 40 yıllık dostluklar sevgi seli oldu Kadir Has Kongre Merkezinde çağlayanlar gibi çağladı. Gözlerinin içerisi gülen spor adamları ebediyete intikal eden arkadaşlarını, ağabeylerini rahmetle andı. Gecede plaket alanlar yürekten alkışlandı hiç ama hiç kıskanılmadı nedeni basit spor adamları arasında hiç fark olmaz ki, ha o almış ha ben almışım düşüncesi hakimdir. Spor adamı bilirki bir gün sıra kendisine de gelir. Hem gelmese ne yazar ki…. Sporun en büyük ödülü kazanılan sağlıklı bir vücut, sağlam bir kafa ve ömürlük dostluklar olduktan sonra gerisi teferruat der geçer spor adamı.

Bu muhteşem gecede 70 lik ak saçlı delikanlılar, genç hakemler, sporcular kısacası top yekün spor adamları bir araya gelip kucaklaşmıştı. Çünkü spor da vefa olmaz sa olmazdı.

En kısa zaman da tekrar bir araya gelebilmek temennileri ile ilçelerden gelenler, ilçelerine, taa İstanbullardan ve benzeri yerlerden gelenler geldikleri yerlere, Kayseri de yaşayanlarda evlerine sevgi dolu, dostluk dolu, sinerji dolu olarak gittiler.

SPOR ADAMI OLMAK ; EMEK İSTER, DAHASI PIRIL, PIRIL BİR YÜREK İSTER. NE MUTLU SPOR ADAMI OLANLARA, NE MUTLU SPOR YAPANLARA VE YAPTIRANLARA