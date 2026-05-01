1 Mayıs Emeğin Günü: Bugün İşçi Çalışıyorsa Bayramı Kimler Kutluyor?!

1 MAYIS: EMEĞİN BAYRAMI DEĞİL, SİSTEMİN EN BÜYÜK ÇELİŞKİSİ

1 Mayıs, dünyada “Emek ve Dayanışma Günü” olarak bilinse de, bu günün arka planı yalnızca bir bayramdan ibaret değildir. 1 Mayıs; emeğin sömürüye karşı verdiği mücadelenin, hak arayışının ve zaman zaman can kayıplarıyla yazılmış acı bir tarihin simgesidir. Bu yönüyle hem bir kutlama günü hem de bir hesaplaşma ve sorgulama günüdür.

1 Mayıs’ın Dünyadaki Doğuşu

1 Mayıs’ın kökeni, sanayi devriminin en ağır çalışma koşullarına uzanır. 19. yüzyılda işçiler günde 12–16 saat çalıştırılmakta, düşük ücretlerle insanlık dışı şartlara mahkûm edilmekteydi. Bu düzene karşı en önemli kırılma, 1886 yılında ABD’nin Chicago kentinde yaşanan Haymarket Olayı ile ortaya çıktı.

İşçilerin 8 saatlik iş günü talebiyle başlattığı grevler sırasında, 4 Mayıs 1886’da yapılan mitingde bir bombanın patlaması ve ardından polisin ateş açması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından işçi liderleri yargılandı ve dört kişi idam edildi.

Bu olay, işçi hareketinin hafızasında derin bir iz bıraktı. 1889’da İkinci Enternasyonal tarafından 1 Mayıs, tüm dünyada işçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak ilan edildi.

Türkiye’de 1 Mayıs’ın Tarihsel Seyri

Osmanlı döneminde ilk 1 Mayıs kutlaması 1909 yılında Selanik’te gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet döneminde ise 1 Mayıs, farklı dönemlerde yasaklanmış veya sınırlı şekilde kutlanmıştır. Türkiye’de 1 Mayıs’ın en acı dönüm noktası, 1977 yılında İstanbul’daki Taksim Meydanı’nda yaşanan olaydır.

O gün yüz binlerce insan toplanmış, ancak açılan ateş ve ardından yaşanan panik sonucu 34 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu olay, Türkiye tarihine derin bir travma olarak geçmiştir.

1989 yılında bir işçinin hayatını kaybetmesi ve 1996 olaylarında üç kişinin ölmesi, 1 Mayıs’ın Türkiye’de gerilimli bir gün olduğunu göstermiştir.

Taksim Meydanı ve Sembol Meselesi

Taksim Meydanı, 1977 olayları nedeniyle işçi hareketi açısından sembol haline gelmiştir. Bu nedenle burada kutlama yapılmak istenmesi her yıl tartışma ve gerilim yaratmaktadır.

1 Mayıs’ta Yaşanan Gerilimler



1 Mayıs’ta yaşanan olaylar genellikle belirli gruplarla güvenlik güçleri arasında ortaya çıkmaktadır. Ancak katılanların büyük çoğunluğu barışçıldır.

Deniz Gezmiş ve 1 Mayıs



Deniz Gezmiş doğrudan 1 Mayıs ile bağlantılı olmasa da, emek ve özgürlük mücadelesinin sembol isimlerinden biri olarak 1 Mayıs’ta anılmaktadır.

İşçi Bayramı mı, Çalışma Günü mü?

1 Mayıs’ın en büyük çelişkilerinden biri, işçilerin bu günde de çalışıyor olmasıdır. Kafelerde, restoranlarda, fabrikalarda, madenlerde emeğin gerçek sahipleri çalışırken, sistemden kazanç sağlayan kesimlerin kutlama yapması dikkat çekici bir durumdur.

Bu durum şu soruyu ortaya koymaktadır: Eğer işçi çalışıyorsa, bayramı kim kutlamaktadır?

1 Mayıs, sadece bir bayram değil; emeğin, adaletin ve eşitliğin sorgulandığı bir gündür. Emeğin değeri gerçekten veriliyor mu, yoksa sadece hatırlanıyor mu sorusu hâlâ geçerliliğini korumaktadır.



