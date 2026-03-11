12 Mart ve İstiklâl Marşı’nın Yazılışının Tarihî Arka Planı

12 Mart 1921, Türk milletinin ruhunu, imanını ve bağımsızlık kararlılığını anlatan İstiklâl Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildiği gündür.

İstiklâl Marşı yalnızca bir şiir değildir; bir milletin yeniden dirilişinin, özgürlüğe olan inancının ve vatan sevgisinin sembolüdür.

Osmanlı’nın Son Yılları ve İşgal Günleri

İstiklâl Marşı yazılmadan önce Osmanlı Devleti çok zor bir dönemden geçiyordu. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı Devleti ağır bir yenilgi yaşamış ve toprakları işgal edilmeye başlanmıştı.

1918 yılında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı orduları büyük ölçüde dağıtılmış, limanlar ve önemli şehirler işgal kuvvetlerine açılmıştı. İngilizler İstanbul’u kontrol altına almış, Yunan ordusu Batı Anadolu’ya çıkarılmış, Fransız ve İtalyan kuvvetleri Anadolu’nun çeşitli bölgelerini işgal etmişti.

Bu dönemde Osmanlı tahtında Padişah VI. Mehmed (Vahdettin) bulunuyordu. Devlet büyük ölçüde zayıflamış, millet ise varlık yokluk mücadelesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Çanakkale’nin Geçilmemesi

1915 yılında gerçekleşen Çanakkale Savaşları, Türk milletinin imanını ve direniş gücünü bütün dünyaya göstermiştir. Dünyanın en güçlü donanmaları Çanakkale Boğazı’nı geçmek istemiş ancak Türk askeri büyük bir kahramanlık göstererek buna izin vermemiştir.

“Çanakkale geçilmez” sözü bu direnişin sembolü hâline gelmiştir. Bu zafer, milletin özgüvenini artırmış ve ileride başlayacak olan Kurtuluş Savaşı’nın ruhunu güçlendirmiştir.

Kurtuluş Mücadelesi ve Milletin Uyanışı

Osmanlı imparatorluğu padişahımız Sultan Vahdettin tarafından gizli görevli olarak 1919 yılında Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışıyla birlikte Anadolu’da bağımsızlık mücadelesi başlamıştır. Anadolu’nun dört bir yanında halk camilerde, meydanlarda ve kürsülerde işgale karşı bilinçlendirilmiştir.

Bu mücadele tarihimize Türk Kurtuluş Savaşı olarak geçmiştir. Halk büyük fedakârlıklarla bağımsızlık için mücadele etmiştir.

İstiklâl Marşı İçin Yarışma Açılması

1921 yılında Ankara’da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi, hem orduyu hem de milleti motive edecek bir millî marş yazılması için yarışma açmıştır. Yarışma için 500 altın ödül konulmuştur. O dönem için bu çok büyük bir miktardı.

Ancak büyük şair Mehmet Akif Ersoy başlangıçta bu yarışmaya katılmamıştır. Çünkü ona göre millî bir marş para karşılığında yazılamazdı.

Mehmet Akif’in Marşı Yazması

Maarif Vekili Hamdullah Suphi Tanrıöver, Mehmet Akif’e bir mektup yazarak milletin ona ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. Bunun üzerine Mehmet Akif, ödülü kabul etmeyeceğini söyleyerek marşı yazmayı kabul etmiştir.

Ankara’da Taceddin Dergâhı’nda kaldığı küçük odada büyük bir iman ve heyecan içinde İstiklâl Marşı’nı kaleme almıştır.

Mehmet Akif Ersoy, İstiklâl Marşı’nı yazdıktan sonra yarışmada verilen 500 altın ödülü kabul etmemiştir. Çünkü ona göre vatan için can veren şehitlerin destanı para ile yazılamazdı. Bu nedenle ödül parasını bir hayır kurumuna bağışlamıştır.

Ayrıca Mehmet Akif, İstiklâl Marşı’nı kendi şiir kitabı olan Safahat’a da koymamıştır. Bunun sebebini şu sözleriyle açıklamıştır:

“Ben onu milletim için yazdım. O artık benim değil, milletimin eseridir.”

Mecliste Kabul Edilmesi

İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde okunmuştur. Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından okunan şiir mecliste büyük bir coşku oluşturmuş ve milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanarak kabul edilmiştir.

Bundan sonra İstiklâl Marşı Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük sembolü hâline gelmiştir.

Mehmet Akif’in Millî Mücadeledeki Görevleri

Mehmet Akif Ersoy sadece bir şair değil aynı zamanda millî mücadeleyi destekleyen önemli bir fikir ve mücadele insanıdır.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’nun birçok şehrini dolaşmış, özellikle camilerde verdiği vaazlarla halkı işgale karşı direnmeye çağırmıştır. Balıkesir Zağnos Paşa Camii’nde verdiği vaazlar çok etkili olmuş ve halkı Kurtuluş Savaşı’na destek vermeye teşvik etmiştir.

Aynı zamanda Burdur milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapmıştır.

Mısır Yılları ve Türkiye’ye Dönüşü

Cumhuriyet’in ilk yıllarından sonra Mehmet Akif bir süre Mısır’da yaşamıştır. Kahire Üniversitesi’nde Türk dili ve edebiyatı dersleri vermiştir.

Yaklaşık on bir yıl Mısır’da kaldıktan sonra hastalığı sebebiyle Türkiye’ye dönmüştür.

Vefatı ve Cenazesi

Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.

Cenazesi 28 Aralık 1936 tarihinde kaldırılmıştır. Başlangıçta cenazesi çok sade bir şekilde yapılmak istenmiş ancak İstanbul Üniversitesi öğrencileri ve halk cenazeye sahip çıkmıştır. Binlerce genç ve vatandaş büyük şairi omuzlarında taşıyarak Edirnekapı Şehitliği’ne kadar götürmüştür.

Bu manzara, milletin Mehmet Akif’e duyduğu sevgi ve saygının en büyük göstergelerinden biri olmuştur.

Sonuç

İstiklâl Marşı yalnızca bir şiir değildir. O, Türk milletinin imanının, bağımsızlık aşkının ve şehitlerine olan saygısının en güçlü ifadelerinden biridir.

Mehmet Akif Ersoy’un şu duası bu gerçeği en güzel şekilde anlatır:

“Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın.”