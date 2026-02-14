SON
DAKİKA
Kış sporlarında güvenlik: Isınma, ekipman ve doğru pist seçimi
Kayseri'de Hasbekli Mümin Hafız Hoca Efendi Anıldı
Develi’de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti: Evler ve Ahırlar Su Altında Kaldı
Yahyalı’da Dere Taştı, Evler Suya Gömüldü
Vali Çiçek yaralı polisi ziyaret etti, Bakan Çiftçi ile görüntülü görüştü
Yazarlar Tüm Yazıları
Hüseyin TAŞ

14 Şubat: Aşk mı, Tüketim mi?

Hüseyin TAŞ

Kültürümüze Yabancı Bir Günün Gerçek Hikâyesi

Roma’da Başlayan Hikâye

M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde askerlerin evlenmesi yasaklandığına dair rivayetler vardır. Bu dönemde Aziz Valentine adlı bir din adamının gizlice nikâh kıydığı ve cezalandırıldığı anlatılır. 14 Şubat tarihi sonraki yüzyıllarda bir anma günü olarak anılmaya başlanmıştır.

Romantizmden Ticarete: 19. ve 20. Yüzyıl

14–15. yüzyılda İngiltere ve Fransa’da romantik mektuplarla ilişkilendirilen bu gün, 1840’lardan itibaren ABD ve Avrupa’da hazır kartlar ve hediyelerle ticarileşti. 1950–1980 arasında küresel şirketlerin etkisiyle çiçek ve hediye sektörü büyüdü.

Türkiye’ye Girişi

14 Şubat’ın Türkiye’de yaygınlaşması 1980’li yılların sonu ile 1990’lı yılların başında, özel televizyonların açılması ve reklam kampanyalarının artmasıyla oldu. Zincir mağazalar ve medya etkisiyle toplumda yaygın bir alışveriş gününe dönüştü.

Sevgi Bir Güne Sığmaz

İslam anlayışında sevgi ve sadakat bir güne indirgenmez. Sevgi; pahalı hediyelerle değil, saygı, merhamet ve güzel ahlakla yaşatılır.

Sevgi kampanya değildir. Eşler sadece 14 Şubat’ta değil her gün hatırlanmalıdır. Sadakat pahalı hediyelerle değil davranışlarla gösterilir.

Yazarın Diğer Yazıları

14 Şubat: Aşk mı, Tüketim mi?

14 Şubat 2026 09:57

II. Abdulhamid Han

11 Şubat 2026 21:34

İnsanlık Dışı Büyük Epstein Dosyası

05 Şubat 2026 20:11

Bayrak Sevgimiz: Hürriyetin Adı, Vatanın Şerefi

03 Şubat 2026 10:51

Doğu Türkistan'da Çin Zulmü

30 Ocak 2026 11:30