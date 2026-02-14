14 Şubat: Aşk mı, Tüketim mi?

Kültürümüze Yabancı Bir Günün Gerçek Hikâyesi

Roma’da Başlayan Hikâye

M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde askerlerin evlenmesi yasaklandığına dair rivayetler vardır. Bu dönemde Aziz Valentine adlı bir din adamının gizlice nikâh kıydığı ve cezalandırıldığı anlatılır. 14 Şubat tarihi sonraki yüzyıllarda bir anma günü olarak anılmaya başlanmıştır.

Romantizmden Ticarete: 19. ve 20. Yüzyıl

14–15. yüzyılda İngiltere ve Fransa’da romantik mektuplarla ilişkilendirilen bu gün, 1840’lardan itibaren ABD ve Avrupa’da hazır kartlar ve hediyelerle ticarileşti. 1950–1980 arasında küresel şirketlerin etkisiyle çiçek ve hediye sektörü büyüdü.

Türkiye’ye Girişi

14 Şubat’ın Türkiye’de yaygınlaşması 1980’li yılların sonu ile 1990’lı yılların başında, özel televizyonların açılması ve reklam kampanyalarının artmasıyla oldu. Zincir mağazalar ve medya etkisiyle toplumda yaygın bir alışveriş gününe dönüştü.

Sevgi Bir Güne Sığmaz

İslam anlayışında sevgi ve sadakat bir güne indirgenmez. Sevgi; pahalı hediyelerle değil, saygı, merhamet ve güzel ahlakla yaşatılır.

Sevgi kampanya değildir. Eşler sadece 14 Şubat’ta değil her gün hatırlanmalıdır. Sadakat pahalı hediyelerle değil davranışlarla gösterilir.