Hüseyin TAŞ

1453 İstanbul: Aşkın ve Hürrüyetin Şehri Masalı

Hüseyin TAŞ

1453 İstanbul: Aşkın ve Hürrüyetin Şehri Masalı

1️⃣
1453’te doğdu bir efsane şehir,
Toprak kokar tarih, gökyüzü bir seyir,
Kız Kulesi’nden Topkapı’ya uzanır seher,
Aşkın kalbidir İstanbul, ebedî bir nefer.

2️⃣
Sultanahmet’te dualar yükselir mavi kubbeden,
Ayasofya’da yankılanır ezan, nur iner gökten.
Eminönü’nde martılarla oynaşır çocuklar,
Galata’dan süzülür umut, yedi tepeye akar.

3️⃣
Galataport’tan Karaköy’e düşer gün batımı,
Ortaköy’de aşk kokar denizle ışığın tadı.
Boğaz’da süzülür bir dua, kalpler yan yana,
O anda insanlar Allah için varır huzura..

4️⃣
Üsküdar’a vardım, ezanla doldu sema,
Kadıköy’den Haydarpaşa’ya uzanır Medine’den seda.
Peygamberimizin kokusu rüzgârla gelir yanağıma,
Ruhu şâd olsun, nur saçsın ümmete daimâ.

5️⃣
Dolmabahçe’de yankılanır Abdülhamid Han’ın adı,
Son Osmanlı’nın yüreğinde güç ve irfan tadı.
Sarıyer, Bebek, Çamlıca – her biri ayrı hazine,
İstanbul yedi tepede, cennet misali güzine.

6️⃣
Karaköy sokakları tarih kokar taş taşında,
Her adım bir destan, her iz bir Nişantaşı’nda,.
Köprüler dua gibi uzanır sabahın ortasında,
Gecenin kalbinde yanar bir kandil Boğaz başında.

7️⃣
Ey surların şehri, ey mavi gözlü deniz,
Şehitlerin kanıyla yazılmış biriniz.
Fetihle yoğrulmuş bu topraklar azizmi aziz
İstanbul, sen Allah’ın bir lütfusun biz aciz

8️⃣
Sabah ezanı inler minarelerden,
Şehitleri anar gönül seherlerden.
Gözyaşı düşer rüzgârla yerlerden,
İstanbul ağlar, dua eder şehitlerden.

9️⃣
Abdülhamid Han’ın duaları dolsun semaya,
Üsküdar’dan yükselsin selam Medine’ye.
Birlik, inanç, kudret doğsun her kaleye,
İstanbul, ümmetin kalbi, sen ebedî niyaza.
Dünya hayran sana, gönüller seyran sana,
Bak, İstanbul Havalimanı taşır dünyayı buraya.
Köprüler, yollar, limanlar – bağlanır her yana,
İstanbul, eşin yok, benzerin yok; gönüller vurgun sana.

 “İstanbul’un ruhu, aşkın, tarihin ve imanın aynasıdır.”
