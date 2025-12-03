3 Aralık Dünya Engelliler Günü – Farkındalık ve Saygı Mesajı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, toplumdaki tüm bireylerin eşit, onurlu ve bağımsız yaşam hakkına sahip olduğunu hatırlatan özel bir gündür. Yıllar önce Kayseri’de bir belediyenin “Dünya Engelliler Günü Kutlu Olsun” pankartını gördüğümde, iyi niyetle hazırlanmış olsa da yanlış anlaşılmaya açık bir mesaj taşıdığını fark ederek onlara bir e‑posta göndermiştim. Çünkü engellilik ‘kutlanan’ bir durum değil, farkındalık ve dayanışmayı gerektiren bir insanlık hâlidir.

Engellilik, insan yaşamının doğal bir parçasıdır. Her birey hayatının bir döneminde fiziksel, zihinsel, duygusal ya da sosyal bir engelle karşılaşabilir. Bu nedenle engelli bireylere yönelik duyarlılık, yalnızca onların değil hepimizin hayatını ilgilendiren bir sorumluluktur.

Ülkemizde son 20–25 yılda engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çok önemli adımlar atılmıştır. Devletimiz ve belediyeler tarafından:

• İstihdam olanakları artırılmış,

• Kamu ve özel sektörde çalışma imkânları genişletilmiş,

• Engellilere yönelik eğitim, rehabilitasyon ve bakım merkezleri yaygınlaştırılmış,

• Ailelere ekonomik ve psikolojik destek sağlanmış,

• Ulaşım, konut, kamu alanları ve teknolojik hizmetlerde erişilebilirlik güçlendirilmiş,

• Sosyal yardımlar, bakım aylıkları ve evde sağlık hizmetleri yaygınlaştırılmıştır.

Bu çalışmalar sayesinde engelli bireyler artık toplum içinde daha aktif, üretken ve görünür hâle gelmiştir. Onların başarıları, azimleri ve hayata tutunma güçleri hepimiz için ilham kaynağıdır.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, bir ‘kutlama’ değil; farkındalığın, empati duygusunun, dayanışmanın ve eşit yaşam hakkının altını çizen bir gündür. Engelli bireylerin toplum hayatına tam ve etkin katılımı, sadece sosyal bir gereklilik değil aynı zamanda insan olmanın bir gereğidir.

Onların karşılaştığı zorlukları görmek, haklarına saygı duymak ve hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir. Daha kapsayıcı, daha erişilebilir ve daha adil bir toplum için birlikte çalışmak, geleceğimizi güçlendirecektir.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, hepimizi insan olmanın ortak değerlerinde buluşturan bir hatırlatmadır.