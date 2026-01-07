SON
Hüseyin TAŞ

Hüseyin TAŞ

Amerika’nın Venezuela Hamlesi: Petrol, Altın Ve Jeopolitik İşgalin Gölgesi

ABD – Venezuela Arası Mesafe: Binlerce Kilometrelik Strateji

Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela arasındaki uzaklık, ortalama 2.100–3.300 kilometre arasında değişmektedir.

Florida’dan Caracas’a uçuş mesafesi yaklaşık 2.200 km, Washington’dan Caracas’a mesafe ise 3.300 km civarındadır.

 

Bu kadar uzaklıkta bulunan bir ülkeye Amerikan ordusunun onlarca uçak ve helikopterle operasyon düzenleyebilmesi,

sadece coğrafi üstünlükle değil; askerî teknoloji, küresel kontrol ve istihbarat gücüyle yakından ilgilidir.

Petrol ve Madenlerin Asıl Sahibi Kim?

Venezuela, dünyanın en büyük petrol rezervlerinin sahibidir.

Altın, doğal gaz ve maden bakımından da en zengin ülkelerden biridir.

ABD’nin yıllardır Venezuela’ya uyguladığı baskı ve ambargo, demokrasi bahanesiyle açıklanamaz.

Asıl hedef petrolü, altını ve madenleri kontrol etmektir.

Narko-Terör Suçlamaları

ABD, Venezuela’yı uzun süredir narko-terörle suçlamaktadır.

Bu, operasyonları meşrulaştırma amaçlı kullanılan bir siyasi argümandır.

Venezuela Ordusu Nerede?

Amerikan uçakları ülkeye girerken radarların, uyduların ve savunma sistemlerinin hiçbir tepki verememesi

içeride bir ihanet ya da anlaşmayı işaret etmektedir.

 

Gazze’deki Katliam, Venezuela’da Güç Gösterisi

ABD ve İsrail, Gazze’de on binlerce sivili katletmiştir.

Ancak direniş güçleri karşısında istedikleri askerî başarıyı elde edememişlerdir.

Türkiye’nin Dersi

Türkiye’nin savunma sanayisi ve birlik anlayışı dış müdahalelere karşı en büyük gücüdür.

Bir ülke kendi liderini kendisi seçer; kaderine dış güçler yön veremez.

Sonuç

Amerikan operasyonu, enerji savaşlarının ve küresel hegemonya mücadelesinin parçasıdır.

Kazanan, birlik olan uluslar olacaktır.

 

