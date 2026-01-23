Aziz Türk Milletinin Manifestosu

Bizler, Allah’a iman etmiş, vatanını canından aziz bilen, bayrağını namusu sayan aziz Türk milletiyiz. Tarih boyunca hür yaşamış, esareti reddetmiş, zulme boyun eğmemiş bir milletin evlatlarıyız. İnancımızdan aldığımız güçle, vatanımızdan aldığımız kararlılıkla ve bayrağımızdan aldığımız onurla var olduk, var olmaya devam edeceğiz.

Türk bayrağı; Allah’a imanla yoğrulmuş bir milletin özgürlük mührüdür. Al rengi, bu topraklar için can veren şehitlerin kanıdır. Hilal ve yıldız, İslam’ın izzetiyle Türk milletinin sonsuzluğa uzanan yürüyüşünün sembolüdür. Bayrağımız, yalnızca bir sembol değil; bir inanç, bir irade ve bir mücadele beyanıdır.

Türk milleti, 1071’den bugüne kadar vatanını korumak için bedel ödemiştir. Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Kurtuluş Mücadelesi’nden Cumhuriyet’e uzanan bu yürüyüş; imanla, sabırla ve birlikle verilmiş büyük bir varoluş mücadelesidir. Bu topraklar masa başında değil, cephede kazanılmıştır. Hiçbir güç bu gerçeği değiştiremez.

Bizler biliyoruz ki Türk milletinin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir. İmanla kenetlenen, bayrak altında birleşen bir milleti hiçbir tehdit yıldıramaz. Ekonomik sıkıntılar geçicidir; ancak Allah’a olan imanımız, vatan sevgimiz ve hür yaşama irademiz kalıcıdır.

Bu manifesto bir çağrıdır:

Bayrağına sahip çık!

Vatanına sahip çık!

İmanına sahip çık!

Birliğine sahip çık!

Allah’ın izniyle bu millet bölünmez, diz çökmez, teslim olmaz. Aziz Türk milleti; dün olduğu gibi bugün de hürdür, yarın da hür kalacaktır. Bayrağımız göklerde dalgalandıkça, bu topraklarda Türk milleti var olmaya devam edecektir.

Allah, aziz Türk milletini ve İslam âlemini kıyamete kadar muhafaza eylesin.