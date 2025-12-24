

Kısa Yoldan Zengin Olma Hırsı Neden Kimseyi Zengin Etmiyor?

Türkiye’de bugün herkes aynı kelimeyi kullanıyor: bereketsizlik.

Kazanan kazanamıyor, çalışan geçinemiyor, satan memnun değil, alan perişan.

Sorun yokluk değil; ölçüsüzlüktür.

Günümüzde hâkim olan anlayış şudur: Az çalışayım, kısa sürede zengin olayım.

Ancak bu anlayış ne ticarette ne de hayatta karşılık bulmaktadır.

Kısa yoldan zengin olunmaz; olunuyorsa bile bereketle olunmaz.

Gıda sektöründe yaşanan fahiş fiyatlar bunun en açık örneğidir.

Bugün bir mercimek çorbası piyasada 100 ila 200 TL arasında satılmaktadır.

Oysa güncel maliyetler incelendiğinde bir kâse mercimek çorbasının gerçek maliyet kira, işçilik, enerji ve vergi dâhil olmak üzere yaklaşık 45–50 TL’dir.

Makul satış fiyatı ise 90–120 TL aralığındadır.

Aynı durum kelle paça ve işkembe çorbaları için de geçerlidir.

Bu ürünlerin bir porsiyonunun gerçek maliyeti ortalama 80–90 TL civarındadır.

Makul satış fiyatı 160–200 TL iken piyasada 200–350 TL arasında satılmaktadır.

Bu fahiş fiyatlar satışları azaltmakta, ürünler elde kalmakta ve sonunda çöpe gitmektedir.

Bu durum hem ekonomik hem de ahlaki bir sorundur.

Zira israf haramdır, fahiş fiyat zulümdür.

Öte yandan gelirler de hayat pahalılığı karşısında yetersiz kalmaktadır.

Asgari ücret 22.000 TL civarındayken memur maaşları 50.000–60.000 TL arasındadır.

Buna karşın ev kiraları 15.000–30.000 TL, toplu taşıma ücretleri 35 TL, benzin litre fiyatı ise yaklaşık 58 TL’dir.

Bu tabloda ne çalışan rahat nefes alabilmekte ne de esnaf huzur bulabilmektedir.

Bereketsizliğin sebebi kazancın azlığı değil, hırsın fazlalığıdır.

İslam ahlakı ölçüyü emreder.

Az fakat helal kazanç, çok fakat bereketsiz kazançtan üstündür.

Bugün makul kârla çalışan, dürüst ticaret yapan esnaf ayakta kalabilmekte, fahiş fiyatla kısa yoldan zengin olmayı hedefleyenler ise şikâyet etmektedir.

Sonuç olarak bu ülkenin temel sorunu fakirlik değil,

gözü doymayan kazanç anlayışıdır.

Bereket, fiyat etiketinde değil; niyette ve adalette gizlidir.

