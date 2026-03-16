Bin Aydan Hayırlı Bir Gece: Kadir Gecesi

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de Kadir Suresi’nde şöyle buyurur:

“Şüphesiz biz onu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail), Rablerinin izniyle o gece her iş için inerler.

O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenliktir.” (Kadir Suresi)

Kur’an’ın indirildiği bu mübarek gece; rahmetin, affın ve mağfiretin kapılarının sonuna kadar açıldığı bir gecedir.

Bin aydan daha hayırlı olduğu Yüce Allah’ın kelamıyla bildirilen bu gece, müminler için arınma, tövbe ve yeniden diriliş fırsatıdır.

Ne yazık ki bugün dünyanın birçok yerinde Müslümanlar ağır imtihanlardan geçmektedir.

Gazze’de, Filistin’de, İran’da, Lübnan’da ve dünyanın farklı bölgelerinde masum insanların,

özellikle çocukların ve kadınların uğradığı zulüm bütün insanlığın vicdanını yaralamaktadır.

Bu mübarek gecede zalimliği, işgali, Epstein ruhlu siyonist düşünceyi İsrail,Abd ve masumların kanını akıtan her türlü zulmü lanetliyoruz.

İnsan hayatını hiçe sayan, çıkarları uğruna savaşları körükleyen, mazlumların kanı üzerinden güç devşiren

anlayışların karşısında durmak insanlığın ve vicdanın gereğidir.

Kadir Gecesi bizlere sadece dua etmeyi değil; aynı zamanda uyanmayı, birlik olmayı ve güçlü olmayı da hatırlatır.

Çünkü tarih bize şunu göstermiştir: Parçalanmış toplumlar zayıflar, birlik olanlar ise ayakta kalır.

Bu yüzden Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla; dünyanın neresinde olursa olsun bütün Müslümanların

birlik ve kardeşlik içinde olması hayati bir sorumluluktur. Bilimde, teknolojide, eğitimde ve savunmada güçlü olmak;

mazlumları koruyabilmenin ve adaleti savunabilmenin en önemli yollarından biridir.

Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah şöyle buyurur:

“Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın.” (Enfâl Suresi, 60)

Bu ayet bize açık bir gerçeği hatırlatmaktadır:

Adaleti korumak ve zulmü durdurmak için Müslümanların bilimde, teknolojide ve savunmada güçlü olması gerekir.

Kadir Gecesi aynı zamanda kalplerin birleştiği, kardeşliğin güçlendiği bir gecedir.

Bu gece ellerimizi semaya kaldırırken sadece kendimiz için değil, mazlumlar için de dua etmeliyiz.

Hz. Aişe validemiz Peygamber Efendimiz’e:

“Ey Allah’ın Resulü, Kadir Gecesi’ne ulaşırsam nasıl dua edeyim?” diye sorduğunda Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbü’l-afve fa‘fu annî.”

“Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet.” (Tirmizî)

Bu mübarek gecede Rabbimize şöyle dua edelim:

Allah’ım! Günahlarımızı affet.

Bizleri bağışlanan kullarından eyle.

Mazlumlara yardım eyle, zalimlere fırsat verme.

Ümmetin birlik ve dirliğini daim eyle.

Bizleri ilimde, ahlakta ve güçte ileriye götür.

Unutmayalım: Kadir Gecesi sadece bir gece değildir; kalplerimizi değiştiren, hayatımıza yön veren bir rahmet kapısıdır.

Rabbim bu mübarek gecede edilen tüm duaları kabul etsin, bizleri affedilen kullarından eylesin.

Kadir Gecemiz mübarek olsun.