Bir Gün Değil Her Gün: Anneler ve Babalar Günü

BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN: ANNELER VE BABALAR GÜNÜ

İnsan olmak, sadece yaşamak değil; değer bilmek, vefa göstermek ve sevgiyi hak edene vermektir.

Günümüzde “Anneler Günü” adı altında kutlanan özel günler, birçok insan için bir hatırlama vesilesi hâline gelmiştir. Ancak bizler için annelik ve babalık, yalnızca bir güne sığdırılamayacak kadar büyük, derin ve kutsal bir değerdir. Çünkü anne ve baba; hayatın başlangıcı, merhametin kaynağı ve insanın en güvenli limanıdır.

İslam dini, anne ve babaya verilen değeri en yüce şekilde ortaya koymuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Cennet annelerin ayakları altındadır.” buyurarak annenin değerini zirveye taşımıştır. Kur’an-ı Kerim’de ise anne ve babaya karşı saygı açıkça emredilmiş, “Onlara ‘öf’ bile demeyin.” buyrularak bu bağın ne kadar hassas olduğu bildirilmiştir.

Evlatlara, anne ve babaları için dua etmeleri öğretilmiştir: “Rabbim! Onlar beni küçükken nasıl yetiştirmişlerse, Sen de onlara merhamet et.” Bu dua, sadece bir söz değil; bir vefa borcunun ifadesidir.

Günümüzde ise bazı modern anlayışlar içinde aile bağlarının zayıfladığı görülmektedir. Özellikle kendini çağdaş olarak tanımlayan bazı kesimlerde, yaşlanan anne ve babaların yalnız bırakıldığı; bakım yükümlülüğünün huzurevlerine veya bakım merkezlerine devredildiği bir tablo ortaya çıkmaktadır. Elbette zorunlu durumlar istisnadır; ancak anne ve babayı yalnızlığa terk etmek, insanlık ve vicdan açısından sorgulanması gereken bir durumdur.

Buna karşılık, insanların sevgi ve ilgilerini farklı alanlara yönelttiği de görülmektedir. Köpek ve kedi gibi hayvanlara gösterilen ilgi ve merhamet elbette kıymetlidir; ancak bu ilginin, insanlara—özellikle anne ve babaya—gösterilmesi gereken sevginin önüne geçmesi, toplumsal değerlerin değiştiğini göstermektedir.

Bizim medeniyetimizde anne ve baba; baş tacıdır. Onlara saygı göstermek, sadece bir görev değil, insan olmanın gereğidir.

Unutulmamalıdır ki anneler ve babalar, yalnızca bir gün hatırlanacak kişiler değildir. Onlar her gün sevilmeli, her gün aranmalı, her gün değer verilmelidir.

Çünkü bir gün değil…

Her gün anneler ve babalar günüdür.

Ve insan olmak, bunu unutmamaktır.





