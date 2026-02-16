Bir Tarafta Yıkım, Bir Tarafta Şatafat: Hoş Geldin Ya Ramazan!

Gazze’de açlık ve gözyaşı varken, Türkiye’de lüks iftar sofraları dikkat çekiyor.

Ramazan; sabır, paylaşma, merhamet ve kulluk ayıdır. Oruç sadece aç kalmak değil; nefsi terbiye etmek, adaleti gözetmek ve ihtiyaç sahibini hatırlamaktır.

Ancak bugün ortaya çıkan tablo düşündürücüdür.

Gazze’de insanlar oruçlarını neyle açacaklarını düşünürken, temel ihtiyaçlara ulaşmakta zorlanmaktadır. Açlık, susuzluk ve yıkım Ramazan ayında dahi sürmektedir.

Türkiye’de ise birçok sofrada lüks ve israf göze çarpmaktadır. İftar menülerinde çeşit bolluğu yaşanırken, dar gelirli vatandaş temel gıdaya ulaşmakta güçlük çekmektedir.

RAMAZAN’DA FİYATLAR UÇTU

Sebze, meyve ve temel gıda fiyatları üç haneli rakamları geçti. Özellikle et, tereyağı, peynir ve süt fiyatları ciddi şekilde arttı. Bu ürünler birçok aile için lüks hâline geldi.

Bu durum yalnızca ekonomik bir mesele değildir. Aynı zamanda Ramazan’ın ruhu ile çelişen bir tablodur.

Gazze’de açlık tehdidi büyürken, Türkiye’de iftar sofralarında israf dikkat çekmektedir. Oysa israf haramdır.

Ramazan; gösteriş ayı değil, tevazu ayıdır. Şatafat değil, şefkat zamanıdır. Lüks değil, paylaşma zamanıdır.

Çözüm açıktır:

Fiyat artışlarında vicdan ve adalet gözetilmelidir.

Denetimler artırılmalı, fırsatçılığa izin verilmemelidir.

Sofralarda israf değil, bilinç hâkim olmalıdır.

Mazlumlar için yardım ve dayanışma güçlendirilmelidir.

Ramazan sadece aç kalmak değil, kalbi arındırmaktır. Mazlumu hatırlamayan bir oruç eksiktir. İsrafa göz yuman bir toplum Ramazan’ın ruhunu kaybeder.

Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ramazan; adaletin, merhametin ve paylaşmanın ayı olsun.