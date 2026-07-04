Bir Yetimin Kuşu… Bir de Bizim Adaletimiz…

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav), bir yetim çocuğun ölen kuşu için onun gönlünü almaya gitti.

Düşünün…

Bir devlet başkanı, bir ümmetin lideri, orduların komutanı… Ama bir çocuğun gözyaşını da ihmal etmiyor.

Çünkü Allah katında insanın değeri; makamıyla, servetiyle, şöhretiyle değil, insan olmasıyla ölçülür.

Şimdi kendimize samimiyetle şu soruyu soralım:

Bugün hangi başkan, hangi vali, hangi belediye başkanı, hangi milletvekili, hangi oda başkanı, hangi siyasi parti yöneticisi; kimsesiz bir işçinin, sanayide alın teri döken bir emekçinin, gariban bir köylünün ya da ismi hiç duyulmamış sıradan bir vatandaşın cenazesine,düğününe aynı hassasiyetle gidiyor?

Bir sanatçı vefat ettiğinde…Taziyeler…

Bir iş insanının annesi ya da babası öldüğünde…

Bir makam sahibinin yakını vefat ettiğinde…

Herkes orada oluyor.

Bir zenginin, şöhretlinin düğününde Protokoller…

Kalabalıklar…

Kameralar…

Peki, gariban bir vatandaşın kapısını kim çalıyor?

Kimsesiz bir annenin, alın teriyle yaşayan bir babanın, ismi bilinmeyen bir emekçinin cenazesinde kaç makam sahibi görülüyor?

Çoğu zaman kırk elli kişi…

Bazen o kadar bile yok…

Ama seçim zamanı…

Kapısı çalınan yine o insanlar…

Desteği istenen yine onlar…

Oyu istenen yine onlar…

Acıları paylaşılacak zaman ise tercih edilen hep makamlar ve şöhretler…

İşte adalet tam da burada başlıyor.

Adalet; sadece mahkeme salonlarında verilen karar değildir.

Adalet; cenazede omuz vermektir.

Adalet; taziyede kapıyı çalmaktır.

Adalet; yetimin gözyaşını silmektir.

Adalet; güçlüye gösterilen değeri güçsüze de gösterebilmektir.

Hepimiz, “Allah katında insanlar eşittir.” diyoruz.

Fakat bunu söylemek yetmez.

Önce kendi içimize dönmeliyiz.

Önce vicdanımızı sorgulamalıyız.

Önce içimizdeki gösterişi yıkmalıyız.

Önce içimizdeki ikiyüzlülüğü temizlemeliyiz.

Önce makamı değil, insanı sevmeyi öğrenmeliyiz.

Evet…

Allah’ın adaleti önünde insanlar eşittir.

Ama ne yazık ki insanların kurduğu düzende herkes eşit değildir.

Muamele; çoğu zaman makamına, servetine ve şöhretine göre değişmektedir.

Gerçek adalet; tanınmış olana gösterilen değeri, unutulmuş olana da gösterebildiğimiz gün başlayacaktır.

Ve unutmayalım…

Bir yetimin kuşuna değer veren bir Peygamber’in ümmeti olduğumuzu söylüyorsak; önce garibanın acısına değer vermeyi öğrenmeliyiz. (Yazım politik ve siyasi karşıtlık değil tamamen gözlemlerimin sonucu acı gerçekler görün diye)