Birlik FM’in Doğuşu – 2

Birlik FM’in kuruluş süreci, yalnızca bir radyo yayınının başlatılması değil; planlı ve bilinçli bir hazırlık döneminin sonucudur. Bu süreçte teknik altyapı, ekip oluşturulması ve yayın anlayışı birlikte ele alınmıştır.

Kayseri’ye dönüşün ardından ilk olarak radyonun teknik kurulumu gerçekleştirilmiştir. Yayın yapılmasına imkân sağlayacak temel ekipmanlar temin edilmiştir. Mikrofon, mikser, kayıt cihazları, yayın masası ve verici sistemi dönemin imkânları doğrultusunda kurulmuştur. Stüdyo alanı sınırlı olmakla birlikte düzenli ve yayın yapmaya uygun bir yapıdadır.

Teknik kurulumun ardından yayın ekibi oluşturulmuştur. Radyoda görev alacak kişiler, yalnızca program yapacak ya da seslendirme yapacak kişiler olarak değil; yayın anlayışını benimsemiş, sorumluluk bilinci taşıyan bireyler arasından seçilmiştir. Program hazırlayanlar, yayın akışını düzenleyenler, teknik destek sağlayanlar ve gönüllü katkı sunanlarla birlikte ekip yapısı oluşturulmuştur.

Birlik FM, yayın hayatına başlarken eğlence ağırlıklı bir radyo olmayı tercih etmemiştir. Yayın akışı; bilgilendirici, kültürel ve dini içeriklere ağırlık verecek şekilde planlanmıştır. Sohbet programları, toplumsal konulara değinen yayınlar ve dini içerikler öncelikli olmuştur.

Radyonun yayın anlayışı İslami ve muhafazakâr bir çizgide, toplumu bilinçlendirmeyi hedefleyen bir yapıya sahiptir. Yayınlarda ahlaki değerler, toplumsal sorumluluk, kültürel hassasiyetler ve manevi konular ele alınmıştır. Kullanılan dil sade, anlaşılır ve ölçülüdür. Ayrıştırıcı ya da sert ifadelerden kaçınılmıştır.

Bu anlayış sayesinde Birlik FM, kısa sürede Kayseri’de belirli bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Radyo, yalnızca bir yayın organı değil; dinleyicileri bilgilendiren ve düşünmeye sevk eden bir mecra hâline gelmiştir.

Birlik FM için yayıncılık, sadece ses vermek değil; topluma karşı sorumluluk taşıyan bir görev olarak görülmüştür.