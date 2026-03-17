Çanakkale Savaşında Kahramanlık Hikayeleri

ÇANAKKALE SAVAŞI 18 Mart 1918 KAHRAMANLIK HİKÂYELERİ

Çanakkale Savaşı, Türk tarihinin en önemli ve en anlamlı mücadelelerinden biridir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin varlığını korumak ve İstanbul'u savunmak amacıyla verilen bu mücadele, milletimizin birlik, cesaret ve fedakârlık ruhunu bütün dünyaya göstermiştir.

18 Mart 1915 tarihinde İngiliz ve Fransız donanmaları Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaşmayı planlamışlardır. Ancak Osmanlı ordusunun güçlü direnişi sayesinde düşman donanması ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bu olay tarihe 'Çanakkale Geçilmez' sözüyle geçmiştir.

Çanakkale Savunmasında Görev Alan Komutanlar

Çanakkale Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin savaş yönetiminde önemli görevler üstlenen komutanlar bulunuyordu. Bu isimlerden biri Harbiye Nazırı Enver Paşa'dır. Savaşın genel yönetiminde etkili olan Enver Paşa, Osmanlı ordusunun organizasyonunda önemli rol oynamıştır.

Çanakkale Boğazı savunmasında önemli görev üstlenen komutanlardan biri de Cevat Paşa'dır. Boğazın savunması, mayınların yerleştirilmesi ve topçu birliklerinin yönetimi gibi stratejik konularda büyük sorumluluk almıştır.

Selahattin Adil Bey de cephede görev alan önemli komutanlar arasında yer almıştır. Çanakkale'de birçok birlik ve subay büyük fedakârlık göstererek savunmanın başarılı olmasına katkı sağlamıştır.

O dönemde albay rütbesinde bulunan Mustafa Kemal Paşa ise özellikle Anafartalar bölgesinde ihtiyat kuvvetleri komutanı olarak görev yapmış ve cephede önemli sorumluluklar üstlenmiştir.

Cephede Yaşanan Duygusal Anlar

Çanakkale Savaşı sadece askerî bir mücadele değildir. Aynı zamanda insanlık tarihinin en dokunaklı fedakârlık hikâyelerinin yaşandığı bir cephedir.

Anadolu'nun birçok şehrinden gelen gençler, vatanlarını savunmak için cepheye koşmuştur. Kayseri'den, Konya'dan, Filistin'den ve Şam'dan gelen askerler aynı siperde omuz omuza savaşmışlardır. Kayseri Lisesi öğrencileri henüz 15–16 yaşındaydı.

Birçok askerin cebinden ailesine yazdığı mektuplar çıkmıştır. Bu mektuplarda askerler ailelerine sabırlı olmalarını ve vatan için görev yaptıklarını anlatmışlardır.

Seyit Onbaşı'nın Kahramanlığı

Çanakkale Savaşı'nın en bilinen kahramanlarından biri Seyit Onbaşı'dır. 18 Mart 1915 günü Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görev yaparken top vinci bozulmuş ve ağır mermiler kullanılamaz hâle gelmiştir.

Seyit Onbaşı yaklaşık 276 Okka 225 kilogram ağırlığındaki top mermisini sırtına alarak topa yerleştirmiş ve ateşlemiştir. Bu atış düşman gemilerinden birine ağır hasar vermiştir. Bu olay Türk askerinin cesaretinin en güçlü sembollerinden biri olarak tarihe geçmiştir.

Cephedeki Doktorların Fedakârlığı

Çanakkale'de görev yapan askerî doktorlar da büyük fedakârlık göstermiştir. Bombardıman altında bile yaralı askerleri tedavi etmeye devam etmişlerdir.

Bazı doktorlar yaralı askerleri sırtlarında taşıyarak güvenli bölgelere ulaştırmış ve hayatlarını kurtarmaya çalışmıştır. Bu fedakârlıklar Çanakkale'nin unutulmaz hatıraları arasında yer almaktadır.

Çanakkale Savaşı, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğini gösteren en önemli tarihî olaylardan biridir. Bu savaşta yüz binlerce askerimiz vatanı savunmak için canını feda etmiştir.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde özgürce yaşayabiliyorsak bunu Çanakkale'de mücadele eden kahraman ceddimize Osmanlının tüm vilayetlerinden gelen şehit askerlerimize borçluyuz.

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ.