Eğitim Sistemleri ve Toplumsal Gelecek

EĞİTİM SİSTEMLERİ VE TOPLUMSAL GELECEK: OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KAPSAMLI BİR DEĞERLENDİRME

Eğitim, bir milletin sadece bilgi üretim mekanizması değil, aynı zamanda kimliğini, ahlakını ve geleceğini belirleyen en temel unsurdur. Günümüzde eğitimde başarılı kabul edilen ülkeler incelendiğinde, bu başarının tesadüf olmadığı; planlı, istikrarlı ve bilimsel temellere dayanan sistemlerin sonucu olduğu açıkça görülmektedir.

Dünya genelinde eğitim başarısı denildiğinde öne çıkan ülkeler arasında Japonya, Güney Kore, Kanada, İsviçre, Çin Rusya Singapur,Honkong, Tayvan ve Finlandiya gibi ülkeler yer almaktadır. Türkiye 39. Sırada yer aldı. Bu ülkeler, uluslararası ölçme sistemlerinde üst sıralarda yer almakta ve eğitimde sürdürülebilir başarı göstermektedir. Bu başarıyı belirleyen en önemli kriterler; öğrencilerin problem çözme becerileri, analitik düşünme kapasiteleri ve öğrenilen bilgiyi hayata uygulayabilme yetenekleridir.

Örneğin İsviçre eğitim sistemi, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan bir yapıdadır. İlköğretim sürecinde öğrenciler yalnızca akademik olarak değil; karakter, iş birliği ve bağımsız düşünme becerileri açısından da yetiştirilmektedir. Eğitim süreci boyunca öğrencilerin ihtiyaçlarına göre farklı sınıf modelleri uygulanmakta ve herkes için aynı kalıp sistem dayatılmamaktadır.

Kanada’da ise eğitim merkezi değil, yerel yönetimlere bağlıdır. Buna rağmen ülke genelinde kalite standardı oldukça yüksektir. Okuma yazma oranının %99 seviyesinde olması, eğitim sisteminin başarısını açıkça göstermektedir. Öğrenciler yeteneklerine göre yönlendirilmekte ve akademik, mesleki ya da sanatsal alanlarda eğitim alabilmektedir.

Japonya eğitim sistemi ise disiplin, ahlak ve karakter eğitimi üzerine kuruludur. 6+3+3+4 modeli ile ilerleyen sistemde öğrenciler küçük yaşlardan itibaren sorumluluk bilinci kazanmaktadır. Okullarda temizlikten yemek düzenine kadar birçok görev öğrenciler tarafından yapılmaktadır. Eğitimde asıl amaç bilgi yüklemek değil; doğru düşünmeyi öğretmektir.

Güney Kore ve Singapur gibi ülkelerde ise matematik ve fen bilimleri merkezli, yoğun ve rekabetçi bir eğitim modeli uygulanmaktadır. Bu ülkelerde eğitim devlet politikasıdır ve sürekli güncellenmektedir. Özellikle Singapur matematik modeli, dünyada örnek alınan sistemlerden biridir.

Bu ülkelerin ortak noktası; eğitimde istikrar, öğretmen kalitesi, öğrenci merkezli yaklaşım ve bilimsel düşünceyi temel almalarıdır. Eğitim sistemleri sık sık değişmez, uzun vadeli planlarla yürütülür.

Osmanlı eğitim sistemi ise farklı bir temele dayanmaktadır. Eğitim, büyük ölçüde dini merkezli olup sıbyan mektepleri ve medreseler üzerinden yürütülmüştür. Bununla birlikte Osmanlı’nın erken dönemlerinde bilimsel gelişmeler de önemli yer tutmuştur. Özellikle Fatih Sultan Mehmet dönemi bu açıdan dikkat çekicidir. Fatih’in birden fazla dil bildiği, astronomi ve mühendislik ile ilgilendiği bilinmektedir. İstanbul’un fethinde kullanılan büyük toplar, dönemin mühendislik bilgisinin ileri seviyesini göstermektedir.

Ancak Osmanlı eğitim sistemi son zamanlarda bilimsel üretimden uzaklaşmış, daha çok dini öğretim ağırlıklı bir yapıya dönüşmüştür. Bu durum, modern bilimsel gelişmeler karşısında geri kalınmasına neden olmuştur. Ancak Sultan Abdulhamithan döneminde eğitime bilime çok yönlü önem verilmiştir, birçok okul açılmış yurt dışına eğitime öğrenciler gönderilmiştir.

Cumhuriyet döneminde ise eğitimde köklü bir değişim yaşanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı ile birlikte eğitim sistemi laik, merkezi ve Fransız modeli bir yapıya dönüştürülmüştür. Avrupa ülkelerinin eğitim modelleri örnek alınmış, bilim ve teknik eğitim ön plana çıkarılmıştır. Ancak bu değişim hızlı gerçekleştiği için toplum ile eğitim sistemi arasında zaman zaman uyumsuzluklar yaşanmıştır.

Günümüzde Türkiye’nin eğitim sistemi incelendiğinde en önemli sorunlar arasında müfredatın sık değişmesi, sınav odaklı yapı, fırsat eşitsizliği ve eleştirel düşüncenin yeterince geliştirilememesi yer almaktadır. Eğitim sistemi çoğu zaman bilgi üretmekten çok sınav kazandırmaya odaklanmaktadır.

Bunun yanında son yıllarda gençler arasında artan sosyal gerilimler, şiddet olayları ve dijital platformlar üzerinden örgütlenmeler dikkat çekmektedir. Bu durum yalnızca Türkiye’ye özgü değildir; Amerika ve Avrupa ülkelerinde de benzer olaylar yaşanmaktadır. Ancak Türkiye’de bu durumun daha belirgin hale gelmesinde eğitim sisteminin rolü büyüktür.

Z kuşağı olarak adlandırılan gençler, dijital çağın etkisi altında büyümektedir. Sosyal medya, hızlı tüketim kültürü ve kimlik arayışı bu kuşağın temel özellikleri arasındadır. Eğitim sistemi bu yeni gerçekliğe yeterince uyum sağlayamadığında, gençler sistem dışı alanlarda kendilerini ifade etmeye yönelmektedir.

Sonuç olarak, eğitim sistemi bir ülkenin geleceğini doğrudan belirler. Başarılı ülkelerin ortak noktası; bilimsel, istikrarlı ve insan odaklı eğitim modelleridir. Türkiye’nin de kendi tarihsel birikimini koruyarak, ancak çağın gerekliliklerini merkeze alarak eğitim sistemini yeniden yapılandırması gerekmektedir. Aksi halde hem akademik başarı hem de toplumsal huzur açısından sorunlar devam edecektir.





