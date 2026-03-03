Gençlik Nereye Gidiyor? Bir Öğretmen Daha Ölümle Sınandı

İstanbul Çekmeköy’deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, dün eğitim camiasını derinden sarsan bir olaya sahne oldu. 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), yanında bıçakla okul koridorlarından geçerek sınıfa girdi ve iki öğretmeni ile bir öğrenciyi hedef aldı.

Acı Kaybın Ardından

44 yaşındaki biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, saldırı sırasında ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Fatma Hanım, sadece bir eğitimci değildi; öğrencilerine yol gösteren, ders dışında da onları dinleyen ve rehberlik yapan bir öğretmendi. Okul arkadaşları onun samimi, neşeli ve güven veren kişiliğini anlatıyor.

Diğer öğretmen ve öğrenci yaralı olarak tedavi altına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı, olayın ardından yaptığı açıklamada soruşturmanın hem adli hem de idari boyutlarının eşzamanlı yürütüldüğünü belirtti. Eğitim sendikaları ise bugün için iş bırakma kararı alarak, öğretmenlerin güvenliğine dikkat çekti.

Gençlik ve Psikolojik Destek

Olayı gerçekleştiren F.S.B. adlı öğrencinin psikolojik durumu soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Bazı kaynaklar, öğrencinin önceden ruh sağlığı hizmeti aldığını ve aile-çevre desteğinin yetersiz olduğunu bildiriyor. Bu acı olay bir kere daha bize şunu gösteriyor:

• Gençlerin psikolojik ihtiyaçları ihmal edilemeyecek kadar önemli.

• Okullarda güvenlik açıkları ciddi bir sorun.

• Eğitim sistemi ve aile desteği bir arada yürütülmeli.

Psikiyatri uzmanları, bu tür vakalarda erken müdahale, psikolojik danışmanlık ve bireysel terapi uygulamalarının hayati önemde olduğunu vurguluyor. Ayrıca aileler için çocukla etkili iletişim, duygusal destek ve güvenli ortam sağlama büyük önem taşıyor.

Eğitim Sistemi ve Toplumsal Sorumluluk

Eğitim sadece ders anlatmak değildir; karakter inşası, ahlak eğitimi ve psikolojik rehberlik de bu sürecin parçasıdır. Aile, öğretmen ve devlet birlikte hareket etmediğinde, gençlerin karşılaştığı riskler artıyor. Günümüzde teknoloji ve medya araçlarıyla birlikte, özellikle şiddet ve mafya temalı diziler, gençlerin zihninde yanlış kodlar oluşturabiliyor.

Bu olay, toplum olarak gençliğe sahip çıkmamız gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Eğitim ve rehberlik mekanizmaları güçlendirilmediği sürece, gelecekte benzer trajediler kaçınılmaz hale gelebilir.

Fatma Nur Çelik’in hayatını kaybetmesi, sadece bir öğretmenin kaybı değil; toplum vicdanına yazılmış bir çağrıdır. Gençliğin doğru şekilde yönlendirilmesi, güvenli okullar ve etkili psikolojik destekle mümkün olabilir. Bu acı kayıp, hem eğitim camiasını hem de tüm toplumu derinden düşündürmeli ve harekete geçirmelidir. Öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyor, mekanı cennet olsun.