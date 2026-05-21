Hüseyin TAŞ

Hayır'sız Çocuklar

Hüseyin TAŞ

Kültür ve sanat dolu bir buluşma

Geçtiğimiz günlerde Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Hayırsız Çocuklar” adlı etkinliğe katılma fırsatı buldum. Etkinlik boyunca hem sosyal hem de kültürel açıdan oldukça anlamlı anlar yaşandı. Organizasyonun düzeni, sahne atmosferi ve izleyicilerin yoğun ilgisi programın değerini bir kez daha ortaya koydu.

Etkinlikte verilen mesajlar, toplumsal konulara dikkat çekmesi bakımından oldukça etkileyiciydi. İnsanları bir araya getiren sosyal bağın gücü bir kez daha hissedildi.


 

Çocuk eğitimi ve aile içi iletişim vurgusu

“Hayırsız Çocuklar” etkinliğinde özellikle çocuk eğitimi ve aile içi iletişim konuları ele alındı. Programda;

  • Çocuklara her istediklerinin anında verilmemesi gerektiği
  • “Hayır” kelimesinin eğitimde önemli bir sınır olduğu
  • Çocukların ebeveynlerine saygı göstermesi gerektiği
  • Başarının emek, sabır ve çalışma ile mümkün olduğu

gibi önemli mesajlar verildi.

Ayrıca çocukların hazıra alışmaması, bilgi ve donanımla kendilerini geliştirmesi gerektiği vurgulandı.


 

Modern yaşam ve aile yapısı tartışıldı

Panel bölümünde günümüz aile yapısı da ele alındı. Uzmanlar tarafından;

  • Aile içi iletişim eksikliği
  • Çocukların yanlış yönlendirmelere açık hale gelmesi
  • Modern yaşamın çocuklar üzerindeki etkileri
  • Sağlıklı birey yetiştirmenin yolları

detaylı şekilde değerlendirildi.


 

Yoğun ilgi gören bir program

Etkinlik kapsamında uzman görüşleri, gerçek yaşam deneyimleri ve samimi sohbetler büyük ilgi gördü. Katılımcılar, aile ve çocuk eğitimi üzerine önemli farkındalıklar kazandı.

Erciyes Kültür Merkezi’nin bu tür programlara ev sahipliği yapması, Kayseri’nin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunmaktadır. Gençler, aileler ve sanatseverler aynı ortamda buluşarak sosyal birlikteliği güçlendirmektedir.


 

Ben de etkinlikten oldukça memnun kaldım ve bu tür kültürel programların devam etmesini temenni ediyorum. Kayseri’de yaşayan vatandaşların Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikleri takip etmeleri tavsiye edilir. Çünkü burada yalnızca bir gösteri değil; aynı zamanda kültür, sanat, aile değerleri ve toplumsal bilinçle iç içe anlamlı bir atmosfer yaşanmaktadır.


 

Yorumlar 2
Aleyna P. 21 Mayıs 2026 16:43

Toplumsal mesajı güçlü, güzel bir yazı olmuş. Kaleminize sağlık Hüseyin Bey, keyifle okudum

DEMET 21 Mayıs 2026 16:40

kaleminize sağlık güzel bir anlatım olmuş

