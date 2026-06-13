Hicret karanlıktan Nur’a yolculuk

“Hicret: Karanlıktan Nur’a Aydınlığa Yolculuk”

Bir geceydi…

Mekke suskundu ama sessizlik huzur değil, baskıydı.

İnanç, dar sokaklarda nefes alacak yer bulamıyordu.

Hakikat, taş duvarların arasında sıkıştırılmıştı.

Ve o gece…

yolculuk başladı.

Hz.Peygamber Efendimiz (s.a.s), yanında sadık dostu Hz. Ebubekir (r.a.) ile

bir mağarada durdu.

Kovalanan bir korku değil,

taşınan bir emanet vardı.

O emanet: imanın kendisiydi.

Mağaradan Medine’ye

Düşmanlar kapıya kadar gelmişti…

ama orada bir hakikat vardı:

“Allah bizimle beraberdir.”

O an, tarih sadece bir olay yazmadı…

insanlığa bir yön çizdi.

Çünkü hicret sadece Mekke’den Medine’ye gitmek değildi.

Hicret:

- Zulümden adalete

- Korkudan güvene

- Dağınıklıktan düzene

- Yalnızlıktan kardeşliğe geçişti

Günümüzde Hicret

Bugün hicret bir yolculuk değil sadece…

bir hayat değişimidir.

İnsan hâlâ iki şehir arasında Mekke gibi bir şehir:

öfke, hırs, çıkar, kibir, bencillik…

Medine gibi bir şehir:

merhamet, adalet, dostluk, paylaşım…

Her insan her gün karar verir:

hangi şehirde yaşayacağını…

Modern Hicret

Hicret bugün şudur:

- Kötü alışkanlıktan iyiye yönelmek

- Yalanın yerinden doğruluğa geçmek

- Nefsin karanlığından vicdanın ışığına yürümek

- Menfaatten kardeşliğe dönmek

- Fesattan düzene, zulümden adalete hicret etmek

Ve en önemlisi:

İnsan bazen yer değiştirmez…

kendi içini değiştirir.

Son Söz

Hicret bir tarih değil sadece…

Kendi Medine’sine yürür…

Ve her insan, kendi mağarasından çıkıp, küfürden,şirkten, putperestlikten yüce ALLAH’a HİCRET ederek kurtuluşa erer.

16 Haziran 1447 Hicrî yılbaşı vesilesiyle; İslam âleminin kurtuluşuna, Müslümanların korkaklıktan cesarete, zulümden adalete ve cihanı kuşatan bir hicret bilincine erişmesine vesile olmasını Allah’ımdan diliyorum.



