SON
DAKİKA
Kayseri-Sivas yolunda uyuşturucu operasyonu; 1’i İtalyan 3 kişi yakalandı
Telefon hırsızlığıyla yargılanan sanık hakkında karar çıktı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Başkan Şengül, “Develi Organize Sanayi Bölgesi için onay aldık” ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Şehit polis memuru Akpınar’ın ismi, Pınarbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne verildi
Kayseri’de yarın 19 bin 900 öğrenci LGS’ye girecek
Yazarlar Tüm Yazıları
Hüseyin TAŞ

Hicret karanlıktan Nur'a yolculuk

Hüseyin TAŞ

 “Hicret: Karanlıktan Nur’a Aydınlığa Yolculuk”

Bir geceydi…

Mekke suskundu ama sessizlik huzur değil, baskıydı.

İnanç, dar sokaklarda nefes alacak yer bulamıyordu.

Hakikat, taş duvarların arasında sıkıştırılmıştı.

Ve o gece…

yolculuk başladı.

Hz.Peygamber Efendimiz (s.a.s), yanında sadık dostu Hz. Ebubekir (r.a.) ile

bir mağarada durdu.

Kovalanan bir korku değil,

taşınan bir emanet vardı.

O emanet: imanın kendisiydi.

 Mağaradan Medine’ye

 Düşmanlar kapıya kadar gelmişti…

ama orada bir hakikat vardı:

 “Allah bizimle beraberdir.”

O an, tarih sadece bir olay yazmadı…

insanlığa bir yön çizdi.

Çünkü hicret sadece Mekke’den Medine’ye gitmek değildi.

 

Hicret:

- Zulümden adalete

- Korkudan güvene

- Dağınıklıktan düzene

- Yalnızlıktan kardeşliğe geçişti

  Günümüzde Hicret

Bugün hicret bir yolculuk değil sadece…

bir hayat değişimidir.

İnsan hâlâ iki şehir arasında  Mekke gibi bir şehir:

öfke, hırs, çıkar, kibir, bencillik… 

 Medine gibi bir şehir:

merhamet, adalet, dostluk, paylaşım…

Her insan her gün karar verir:

hangi şehirde yaşayacağını…

 Modern Hicret

Hicret bugün şudur:

- Kötü alışkanlıktan iyiye yönelmek

- Yalanın yerinden doğruluğa geçmek

- Nefsin karanlığından vicdanın ışığına yürümek

- Menfaatten kardeşliğe dönmek

- Fesattan düzene, zulümden adalete hicret etmek

Ve en önemlisi: 

İnsan bazen yer değiştirmez…

kendi içini değiştirir.

 

Son Söz

 Hicret bir tarih değil sadece…

Kendi  Medine’sine yürür… 

 Ve her insan, kendi mağarasından çıkıp, küfürden,şirkten, putperestlikten yüce ALLAH’a HİCRET ederek kurtuluşa erer.

16 Haziran 1447 Hicrî yılbaşı vesilesiyle; İslam âleminin kurtuluşuna, Müslümanların korkaklıktan cesarete, zulümden adalete ve cihanı kuşatan bir hicret bilincine erişmesine vesile olmasını Allah’ımdan diliyorum.


 

Yazarın Diğer Yazıları

Hicret karanlıktan Nur’a yolculuk

13 Haziran 2026 06:13

Dijital deprem dijital mutsuzluk

04 Haziran 2026 04:32

İstanbul Fethi Bir Gönüllerin Fetih Zaferi

29 Mayıs 2026 10:27

Teslimiyet yolculuğu (bölüm 3 Kurban)

25 Mayıs 2026 21:44

Yolculuk Sevgi Yolculuğu - 2

25 Mayıs 2026 11:46