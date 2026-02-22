SON
Hüseyin TAŞ

Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan

Hüseyin TAŞ

Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan

Ey Allah’ın emriyle gelen kutlu ay…

Ey gönülleri arındıran, nefisleri terbiye eden, ruhları dirilten Ramazan…

Bir düşünelim: İmsak vaktinden iftar vaktine kadar, yalnızca Allah emrettiği için yemekten, içmekten ve nefsin arzularından uzak durmak… Sadece aç kalmak değil; dili yalandan, kalbi kinden, gönlü kibirden korumak… Dedikodudan, iftiradan, kavgadan ve kötülüğün her türlüsünden sakınmak…

Ramazan, İslam’ın şiarıdır.

Ramazan, kulluğun sembolüdür.

Ramazan, ümmet bilincinin en canlı tezahürüdür.

Aynı saatte sahura kalkmak, aynı vakitte iftar etmek… Zenginle fakirin aynı sofrada buluşması, açlığın hâlini birlikte hissetmesi… Bu ay, yalnızca bireysel ibadetin değil; toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin de zirveye çıktığı bir aydır.

Elbette ki Yüce Allah; hasta olanı, yolcu olanı, gücü yetmeyeni müstesna kılmıştır. Kur’an’da açıkça bildirildiği üzere mazereti bulunanlar oruçlarını daha sonra kaza eder veya fidye ile sorumluluklarını yerine getirirler. Onlar da oruç tutmak ister; fakat sağlıkları veya şartları buna imkân vermez. Dinimiz zorluk değil, kolaylık ister.

Ramazan’ı küçümseyenlere, “yobazlık” ithamında bulunanlara ise şu soruyu sormak gerekir: İnancı aşağılamak aydınlık mıdır? Bir milletin değerleriyle alay etmek ilericilik midir? İnançla kavga ederek hangi medeniyet inşa edilmiştir?

Asıl mesele şudur: Bir toplum, kendi kökleriyle barışmadan güçlü olabilir mi? Maneviyatı olmayan bir kalkınma kalıcı mıdır? Teknoloji üretmek elbette önemlidir; ancak ahlak üretmeden, değer üretmeden yapılan kalkınma insanı nereye taşır?

Ramazan; sadece mideyi değil, zihni de disipline eder. Sadece bedeni değil, ruhu da eğitir. Sabır öğretir, merhamet öğretir, şükür öğretir. Açlıkla empati kurmayı, paylaşmayı ve infakı hatırlatır.

 

Bu ay, insanın kendine dönmesidir.

Bu ay, kalbin pasını silmesidir.

Bu ay, Allah ile bağını güçlendirmesidir.

 

Ramazan, geri kalmışlığın değil; dirilişin adıdır.

Ramazan, karanlığın değil; iç aydınlığın adıdır.

Ramazan, zorbalığın değil; sabrın ve merhametin adıdır.

 

Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan…

Ruhumuzu arındır, kalplerimizi yumuşat, bizi bize getir.


 

S.Demirel 23 Şubat 2026 09:32

Elinize emeğinize sağlık çoy aydınlatıcı olmuş

Zafer 23 Şubat 2026 09:23

Kalemine sağlık

Zarife yıldırım 23 Şubat 2026 09:01

Ramazanı nekadar içten güzel anlatmışsınız emeğinize sağlık herkese hayırlı ramazanlar

İmran Öçsoy 23 Şubat 2026 08:58

Enfes bir yazı olmuş. Hayırlara vesile olsun inşallah

Yasemin Doğan 23 Şubat 2026 08:01

Kaleminize sağlık.Her cümlesi ile etkileyici.

Mehmet Şimşek 23 Şubat 2026 07:53

Aminnn ecmain. Rabbim bizleri ve bütün ümmet i Muhammed'i bu şuurla oruç ve ibadet edenlerden eylesin inşaAllah. Kaleminize yüreğinize sağlık...

Talip Şahin 23 Şubat 2026 07:07

Emeğinize sağlık

Mehmet akif 23 Şubat 2026 05:38

Bir grup sefih tarafından Ramazan aydığının söndürülmeye çalışıldığı şu günlerde Ramazan ayını gündeme almanız çok isabetli olmuş. Allah c.c kaleminizi isabetli ve kuvvetli kılsın.

Mehmet 23 Şubat 2026 05:23

Kalıcı bir arınmayı bize hediye etmesi temennisiyle hayırlı Ramazanlar... Gönlünüze ve kaleminize sağlık...

Huseyin B. 23 Şubat 2026 04:56

Kaleminize sağlık

Gürkan 23 Şubat 2026 04:00

Kalemine sağlık üstat. Şükürler olsun bu güzel ayı bir daha gördük.

Özlem 23 Şubat 2026 01:43

Çok güzel bir anlatım olmuş,tüm maneviyatıyla,hayırlı ramazanlar olsun Hüseyin Bey, teşekkürler

Hülya Topçu 23 Şubat 2026 01:26

Emeğinize yüreğinize sağlık

Mehmet K Talaslı 23 Şubat 2026 01:20

Hüseyin beyfendi Ramazan ayının ruhumuzu ve toplumumuzu nasıl dirilttiğini ne kadar derinlikli anlattığına bir kez daha şahit oldum. Orucun yalnızca bir açlık olmadığını; kibrin terbiyesi, zengin ile fakirin aynı sofrada buluştuğu eşsiz bir adalet olduğunu çok vurucu bir dille ifade etmişin Kendi köklerine ve inancına yabancılaşarak ilerleyeceğini sananlara karşı verilmiş en asil cevap bu satırlarda belliki gizli Bizi biz yapan manevi değerleri küçümseyenlere inat; sabrın, merhametin ve dirilişin sembolü olan bu ayın idrakine varmamıza vesile olan bu kıymetli makale için zatıalinizi yürekten tebrik ediyorum. Kalemine ve yüreğine sağlık. Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan

Özlem balalan 23 Şubat 2026 00:50

O kadar güzel anlatmışsınız ki mübarek ramazan ayı elinize dilinize sağlık Hüseyin bey insan okurken bile yaşıyor

Özlem balalan 23 Şubat 2026 00:49

O kadar güzel anlatmışsınız ki mübarek ramazan ayı elinize dilinize sağlık Hüseyin bey insan okurken bile yaşıyor

Fatma doğan 23 Şubat 2026 00:44

Kaleminiz sade ve anlaşılır Teşekkür ederiz

Erkan 23 Şubat 2026 00:43

Gençlerin ve toplumun ihtiyaç duyduğu yazılar elinize sağlık hocam

Fatma doğan 23 Şubat 2026 00:41

Çok güzel teşekkür ederiz

Ömer Faruk DEMİRKOL 23 Şubat 2026 00:15

Çok güzel. Teşekkür ederiz

Türkistanlı 23 Şubat 2026 00:13

Kıymetli Hüseyin bey; ramazanı böyle güzel karşılayan samimi sözleri de özlediğimizi hatırladık. Gönlümüz demekki baharı bekleyen yağmur gibi susamış kalemine sağlık

Hacı Oğuz 23 Şubat 2026 00:12

Hoşgeldin Ya Şehri Ramazan !

Mecit 23 Şubat 2026 00:04

Kaleminiz sade ve anlaşılır harika

Kadriye ka ya 22 Şubat 2026 23:58

Çok manidar. Hayırlı ramazanlar

Fatih 22 Şubat 2026 23:57

Hayirli ramazanlar

Turhan Dicle 22 Şubat 2026 23:56

Çok anlamlı

Süleyman 22 Şubat 2026 23:52

Çok anlamlı bir yazıyı kaleme almişiniz birlik beraber içinde güzel bir ramzan geçirmek dilegiyle

Firdevs Taşkın 22 Şubat 2026 23:48

Kaleminize sağlık tebrikler

Göksel 22 Şubat 2026 23:47

Çok güzel bir ramazan makalesi başarıların devamını diliyorum

Tayfur tufan 22 Şubat 2026 23:45

Ağzına yüreğine kalemine sağlık sayın abim Rabim tutumuz oruclarımızı kabul eylesin hayırlı ramazanlar yüreyi güzel insan

Erkânî 22 Şubat 2026 23:41

Teşekkürler

Çetin 22 Şubat 2026 23:41

Tebrikler

