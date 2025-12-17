İnsan Bedeninin Mükemmel Yaratılışı

İnsan bedeni, Allah’ın kudretiyle kurulmuş eşsiz bir düzendir. Vücudumuzdaki her organ, her hücre ve her sistem ayrı bir hikmet üzerine yaratılmıştır. Kaslar, kemikler, damarlar, sinirler; görünen ve görünmeyen bütün yapılar birbiriyle uyum içinde çalışır. Bu muazzam düzen, Rabbimizin insanı “en güzel kıvamda” yaratmasının delillerindendir.

“Andolsun, biz insanı en güzel biçimde yarattık.” (Tîn Suresi, 4)

Allah, insana yalnızca beden vermemiş, aynı zamanda kendi ruhundan üfleyerek ona şeref katmıştır.

“Ona düzenli bir biçim verdiğinde ve içine ruhumdan üflediğimde…” (Hicr Suresi, 29)

İnsanın vücudundaki her organın ayrı bir vazifesi vardır. Bir göz görmediğinde, bir kulak işitmediğinde hayatın ne kadar zorlaştığını biliriz. Kalbin veya beynin küçücük bir aksaması bile yaşamın sürdürülemeyeceğini gösterir. Hatta dilimizin üzerinde küçük bir yara olsa bile bizi rahatsız eder; insan bu sayede sağlığın gerçek değerini anlar.

Görmediğimiz fakat sürekli çalışan organlarımız da vardır. Mesela mide, içerde sessizce görev yapar; aldığı her lokmayı hazmeder ama biz bunu görmeyiz. Bağırsaklar, vücudun dengesini koruyan en önemli sistemlerdendir. Hepsi Allah’ın kusursuz takdiriyle kendilerine verilen vazifeyi yerine getirir.

Ve ağız… Ağız içindeki en mühim yapılardan biri dişlerdir. Diş olmadan ekmeği parçalayamayız, elmayı ısıramayız, eti dişleyip bölemeyiz. Dişler olmadığı zaman yalnızca çorba içmek zorunda kalırız, o da ağızda tam bir tat bırakmaz. Çünkü tat, çiğneme ile birleştiğinde anlam kazanır. İnsan, sağlıklı dişlere sahip olduğunda sadece yemek değil, hayatın lezzetini de daha iyi hisseder.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diş temizliği ve ağız sağlığı için misvakı tavsiye etmiş, bunu imanın bir parçası gibi önemsemiştir: “Eğer ümmetime zor gelmeyecek olsaydı, her namazdan önce misvak kullanmalarını emrederdim.” (Buhârî, Teyemmüm 1)

Bu da ağız ve diş sağlığının dinimizde bile ne kadar değer görüldüğünü gösterir.

İnsanın her organı, her hissi, her hareketi Allah’ın yaratışındaki mükemmel dengenin bir parçasıdır. İnsan ancak bir organını kaybettiğinde, küçücük bir acı yaşadığında bedeninin ne kadar kıymetli olduğunu gerçek anlamda fark eder. Bu yüzden vücudumuzu tanımak, ona iyi bakmak ve Rabbimizin verdiği bu emanete sahip çıkmak çok büyük bir görevdir.

“Kendinizi tehlikeye atmayın.” (Bakara Suresi, 195)

İnsana verilen bedeni korumak da bir ibadettir. Çünkü her organ, Allah’ın bize emanetidir.