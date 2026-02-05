BÜYÜK EPSTEIN DOSYASI

GERÇEKLER, ŞÜPHELER, AHLAKSIZLIKLAR İNSALIK DIŞI YAŞAM

Epstein Adası’na Kimler Gitti?

- Epstein’in özel jet uçuş kayıtları bulunmaktadır.

- Çok sayıda siyasetçi, akademisyen, iş insanı ve ünlüyle teması doğrulanmıştır.

- Bazı kişiler adaya gitmiş, bazıları sadece uçuşlarda görünmüştür.

Kritik:

Bir kişinin uçuş listesinde olması suçlu olduğu anlamına gelmez densede orda nerede kalmış neler yapılmış önemli olan sonuçtur.

Belgelerde adı geçen ama suçlanmayan bazı tanınmış kişiler:

- Bill Clinton

- Prens Andrew

- Bill Gates

- Donald Trump

Sosyal medyada dolaşan ama kanıtlanmamış iddialar:

- Hollywood’un tamamı adadaydı

- Tüm ABD başkanları suçlu

- Gizli ayinler

Epstein Dosyasındaki En Korkunç 20 Gerçek Detay

1. Küçük yaştaki kızlara para verilerek tuzağa düşürülmesi

2. Yardımcı ağı kurması

3. Özel uçakla taşınma iddiaları

4. Gizli kamera şüphesi

5. Yıllarca cezadan kurtulması

6. Tartışmalı savcı anlaşmaları

7. Maxwell’in aktif rolü

8. Zengin bağış ağı

9. Elit toplantılar

10. Özel ada partileri

11. Masaj bahanesi

12. Tanık korkutma iddiaları

13. FBI izlemeleri

14. Finans ağları

15. Siyasetçi fotoğrafları

16. Lüks malikâneler

17. Uluslararası seyahatler

18. Sahte kimlik iddiaları

19. Çok sayıda mağdur ifadesi

20. Sistemden kaçabilmesi

Epstein Öldürüldü mü?

Resmî sonuç intihar olarak açıklanmıştır.

Şüphe doğuran noktalar:

- Kameraların çalışmaması

- Gardiyan ihmali

- Hücre arkadaşının kaldırılması

- Boyun kırıkları tartışması

Ghislaine Maxwell – Ağın Beyni mi?

Maxwell, Epstein’in yakın çalışma arkadaşıydı.

İnsan kaçakçılığı suçundan mahkûm edilmiştir.

Elit çevrelere erişim sağladığı iddia edilmiştir.

Organ Kaçakçılığı ve Diğer İddialar

Organ kaçakçılığı veya Gazze’den çocuk kaçırma konusunda doğrulanmış resmî mahkeme verisi bulunmamaktadır.

Bu tür iddiaların önemli kısmı doğrulanmamış içeriklerden oluşmaktadır diyor katil İsrail ve ABD.

Avrupa – Amerika Elit Skandalı

Dosya, güç ve para ilişkilerinin tehlikelerini göstermiştir.

Aynı zamanda hukuk sistemleri tarafından soruşturulmuş ve yargılanmıştır.

Medeniyet ve Kültür Tartışması

Her toplum kendi değerlerini korumalıdır. Her toplum, kendi öz kültürüne, medeniyetine ve inançlarına göre Anayasa, kanunlarını, yönetmeliklerini ve yaşam tarzını oluşturmalıdır. Başka medeniyetsizlerin bozulmuş Avrupa’nın ve Amerika’nın kanunlarıyla, özü İslam olan Türk milletini yönetemezsiniz. Onların ahlakları, yapıları ve yaşam tarzları ortadadır; onların olsun.

Suç bireysel olsa da topluma genellenemez ilkesi burada dikkate alınmaz. Neden mi? Katil İsrail ve destekçisi ABD olduğu için. Hatayı yapan Müslüman biri olsaydı durum değişirdi. Öyle değil mi?!!

