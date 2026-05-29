İstanbul Fethi Bir Gönüllerin Fetih Zaferi

İSTANBUL: GÖNÜLLERİN FETHEDİLDİĞİ ZAFER 29 Mayıs 1453 – Bir Şehrin Değil, Gönüllerin Fethi

29 Mayıs 1453… Tarihin dönüm noktalarından biri; bir çağın kapanıp yeni bir çağın başladığı müstesna bir gün…

Fatih Sultan Mehmed yalnızca İstanbul’u fethetmemiş, aynı zamanda gönülleri de kazanmıştır. Bu zafer, sadece surların aşılmasıyla elde edilmiş askerî bir başarı değil; inanç, sabır, ilim, adalet ve Allah’a teslimiyetle şekillenmiş büyük bir medeniyet hamlesidir.

İstanbul’u fethi, Osmanlı’dan önce de birçok devletin hedefi olmuş; sayısız kuşatma ve mücadeleye sahne olmuştur. Ancak bu tarihî fetih, genç yaşına rağmen büyük bir vizyon ve kararlılık ortaya koyan Fatih Sultan Mehmed Han’a nasip olmuştur.

Peygamber Efendimizin “Konstantiniyye elbet fethedilecektir; onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.” müjdesi, asırlar boyunca Müslümanların gönlünde yaşamıştır. Fatih Sultan Mehmed de bu kutlu müjdeye erişebilmek için büyük bir azimle hazırlanmıştır. Gemilerin karadan yürütülmesi, güçlü topların dökülmesi ve kurulan stratejik düzen yalnızca askerî bir plan değil; kararlılığın, zekânın ve inancın birleşimini temsil etmektedir.

Fatih Sultan Mehmed sıradan bir hükümdar değildir. Küçük yaşlardan itibaren ilme yönelmiş, birçok dil öğrenmiş, bilime ve stratejiye önem vermiş seçkin bir devlet adamıdır. Henüz genç yaşta bir çağ açıp bir çağı kapatan büyük bir komutan olarak tarihe geçmiştir. Bu nedenle onun başarısı yalnızca askerî değil; aynı zamanda aklın, ilmin ve inancın da başarısıdır.

Fetih denildiğinde yalnızca savaş düşünülmemelidir. İstanbul’un fethindeki en büyük kazanım, gönüllerin kazanılmasıdır. Rivayet edilir ki Bizans halkı: “Biz Latin külahı görmektense Osmanlı sarığını görmeyi tercih ederiz.”

demiştir. Bu ifade, Osmanlı’nın adalet anlayışına duyulan güvenin bir yansıması olarak değerlendirilmiştir. Osmanlı, insanların inancına, yaşamına ve hürriyetine saygı gösteren bir yönetim anlayışıyla tanınmıştır.

İstanbul’un fethi yalnızca askerî bir başarı değil; insanlık tarihinin akışını etkileyen büyük bir dönüm noktasıdır. Bu fetihle birlikte şehir yeni bir kimlik kazanmış, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı önemli bir merkez hâline gelmiştir.

İstanbul’un fethi aynı zamanda bir medeniyetin yükselişinin de simgesi olmuştur. Fatih Sultan Mehmed’in ortaya koyduğu vizyon, yalnızca askerî başarıyla sınırlı kalmamış; ilim, kültür ve adaletle şekillenen güçlü bir devlet anlayışını da beraberinde getirmiştir.

Tarihin Yaşayan Tanıkları

İstanbul Boğazı, Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Topkapı Sarayı bugün bu büyük fethin yaşayan tanıkları gibidir. Boğazın iki yakasını birleştiren eşsiz güzelliği, Ayasofya’nın asırlara meydan okuyan kubbesi, Sultanahmet’in zarif silueti ve Topkapı Sarayı’nın tarihî avluları İstanbul’un ruhunu yansıtmaktadır. Bu eserler yalnızca mimari yapılar değil; fethin, medeniyetin ve millet hafızasının güçlü sembolleridir.

Ayasofya ise bu büyük fethin en güçlü nişanelerinden biri olarak asırlardır İstanbul’un kalbinde yükselmektedir. Yüzyıllar boyunca Hristiyanlığın önemli bir mabedi olan Ayasofya, İstanbul’un fethiyle birlikte Fatih Sultan Mehmed tarafından camiye dönüştürülmüş ve İslam medeniyetinin önemli sembollerinden biri hâline gelmiştir. Bu dönüşüm yalnızca bir yapının işlev değişikliği değil; bir çağın kapanıp yeni bir medeniyetin doğuşunun sembolü olarak değerlendirilmiştir. Kubbesiyle, ihtişamıyla ve taşıdığı anlamla Ayasofya, İstanbul’un tarihî kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Cumhuriyet döneminde Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesi, dönemin şartları çerçevesinde alınmış ve uzun yıllar kamuoyunda tartışılmış bir karar olmuştur. Bununla birlikte Ayasofya, milletin hafızasında cami kimliğiyle varlığını sürdürmüştür. Yeniden ibadete açılması da birçok kişi tarafından tarihî ve sembolik açıdan önemli bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.

Ayasofya bugün yalnızca taş ve kubbeden ibaret bir yapı değildir; İstanbul’un ruhunu, fethin hatırasını ve medeniyetin izlerini taşıyan tarihî bir mirastır.

Adaletle Yükselen Emanet

Fatih Sultan Mehmed şehre girdiğinde yalnızca bir hükümdar olarak değil; adalet anlayışını temsil eden bir lider olarak hareket etmiştir. İstanbul halkının dinine ve yaşamına güvence verilmesi, fethin yalnızca askerî değil; aynı zamanda merhamet ve adalet yönünü de ortaya koymuştur. Bu yönüyle İstanbul’un fethi, tarihte farklı anlamlar taşıyan büyük bir hadise olarak yerini almıştır.

Bugün tarihe bakarken olayları doğru değerlendirmek büyük önem taşımaktadır. Osmanlı’yı yalnızca eleştirel bir bakışla değil; ortaya koyduğu medeniyet eserleri, ilim anlayışı ve adalet sistemiyle birlikte ele almak gerekir. Çünkü bu milletin geçmişi zaferlerle, ilimle, adaletle ve büyük emanetlerle şekillenmiştir.

İstanbul bizlere bırakılmış tarihî bir mirastır; ecdadın emanetidir.

29 Mayıs 1453 yalnızca bir tarih değildir.

Bir inancın zafere dönüşmesidir.

Bir milletin azmidir.

Bir sultanın kararlılığıdır.

Ve gönüller kazanılarak elde edilmiş büyük bir zaferdir.

Bugün İstanbul’a baktığımızda yalnızca bir şehir değil; tarihin kalbini görmekteyiz.

Kutlu olsun İstanbul’un fethi… Kutlu olsun gönüllerin fethi…



