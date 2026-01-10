Kâinatin Sonsuzluğunda İnsanın Bir Nefeslik Ömrü

Hayat çok kısa…

Gözlemlenebilir evrende yaklaşık 2 trilyon galaksinin, bu galaksilerin içinde de 1 septilyon (10²⁴) civarında yıldızın bulunduğu akıl almaz büyüklükte bir kâinat var. Galaksi kümeleri, karanlık madde, karanlık enerji ve insanın bilgi sınırlarını aşan sayısız âlemlerle çevrili bu muhteşem sistemin içinde; insan bir damla sudan, yani bir sperm ve bir yumurtadan yaratılıyor.

Bu kudretin içinde insanın ömrü sadece 70–100 yıl… Bir nefes kadar kısa, bir gölge kadar gelip geçen, bir deniz köpüğü kadar çabuk kaybolan bir zaman.

“Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir an geri kalırlar ne de ileri giderler.” (A’râf, 34)

Bu ayet, insanın hayatını bir tırtılın yaprak üzerinde bıraktığı ince iz gibi gösterir; varlığı var ama hemen silinmeye mahkûm…

Bu kadar geçiciyken, insan neden Allah’a yönelmez? Oysa kâinatın büyüklüğü insanı Allah’ın kudretine götürmesi gerekirken; insan çoğu zaman o kudreti görmezden gelir. İnsan, kendisi gibi fani olan başka insanlara zulmeder, öldürür, hırsla yaşar; fakat ömrün sonunda herkesin akıbeti aynıdır.

Yüz yıl sonra adın bile unutulacak. Bugün çoğu insan, dedesinin dedesinin adını bilmiyor. Tarih seni yazmadıkça, dünyada isim olarak bile kalmayacaksın. Ama Allah katında her şey kaydediliyor. Çünkü insan, dünyaya eğlenmeye değil; imtihan için gönderildi.

“İnsanı bir nutfeden yarattı.” (Nahl, 4)

Böylece yokluk karanlığından varlığa çıkarılan insan; doğar, büyür, çalışır, kazanır, sever, acı çeker ve sonunda yine başladığı yere, toprağa döner.

“Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir.” (Ankebut, 64)

Resûlullah (s.a.v.) buyurur:

“Dünya, âhiretin yanında denize batırılıp çıkarılan bir parmak gibidir. Parmağa bulaşan kadardır dünya.” (Müslim)

“Hanginizin daha güzel amel işlediğini denemek için ölümü ve hayatı yarattı.” (Mülk, 2)

Evrenin büyüklüğü insana şunu fısıldar:

“Bu sonsuzluk içinde küçüksün; ama Allah katında değerlisin.”

Galaksiler, yıldızlar, gezegenler… Hepsi insanı aynı hakikate çağırır:

“Sonsuzluğu arıyorsan, sonsuz olan Allah’a yönel.”

Çünkü dünya bir handır; insan gelir, konar ve zamanı dolunca ayrılır. Bedeni toprağa karışır, ismi unutulur; ama ruhu hesap için diriltilir. Geriye sadece amel defteri kalır.