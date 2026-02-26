Kayseri Bünyan Hakimliğinden Adalet Bakanlığı'na

Bir İlçe Adliyesinde Başlayan Kariyerin Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’na Uzanan Hikâyesi

Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir’de doğmuş, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Hukuk eğitimini tamamladıktan sonra yargı teşkilatında görev alarak meslek hayatına başlamıştır.

Mesleğe kabulünün ardından Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde hâkim olarak görev yapmış;

hukukun sahadaki uygulamasını bizzat tecrübe ederek kariyerinin temelini oluşturmuştur.

2011 yılında Kayseri’nin Bünyan ilçesine hâkim olarak atanmış ve yaklaşık on üç ay süreyle burada görev yapmıştır.

İlçe hâkimliği, mesleğin en önemli ve en öğretici aşamalarından biridir.

Çünkü burada verilen kararlar doğrudan insan hayatına temas eder.

Aile hukukundan ceza dosyalarına, ticari uyuşmazlıklardan nüfus davalarına kadar geniş bir yelpazede karar verme sorumluluğu bulunmaktadır.

Bu dönemde, görevimiz gereği bazı nüfus davalarında birlikte çalışma imkânımız olmuştur.

Dosyalara hâkimiyeti, hukuka bağlılığı, tarafsızlığı ve çalışma disiplini yakından müşahede edilmiştir.

Karar süreçlerinde titiz, sakin ve ölçülü yaklaşımı; adalet duygusunu merkeze alan bir anlayışın yansıması olmuştur.

Bünyan’daki görevinin ardından Burdur’da hâkimlik görevini sürdürmüş; mesleki sorumluluk alanı genişleyerek devam etmiştir.

Sonraki süreçte İstanbul’a atanmış ve ağır ceza mahkemelerinde önemli görevler üstlenmiştir.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 37. Ağır Ceza Mahkemesi ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlıklarında bulunarak

kamuoyunun yakından takip ettiği birçok davada görev yapmıştır.

2022 yılında Adalet Bakan Yardımcılığı görevine getirilmiş; 1 Haziran 2022 – 7 Ekim 2024 tarihleri arasında bu görevi yürütmüştür.

Bu dönemde adalet teşkilatının idari ve hukuki işleyişinde aktif rol almış; kurumsal sorumluluk bilinciyle görevini sürdürmüştür.

2 Ekim 2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmış;

11 Şubat 2026 tarihine kadar bu önemli görevi icra etmiştir.

Başsavcılık görevi, yalnızca hukuki bilgi değil; aynı zamanda güçlü bir yönetim kabiliyeti ve yüksek sorumluluk bilinci gerektirir.

11 Şubat 2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 71. Adalet Bakanı olarak atanmış

ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin ederek görevine başlamıştır.

Bu atama, uzun yıllara yayılan mesleki birikimin ve devlet hizmetindeki istikrarlı yükselişin doğal bir sonucudur.

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde başlayan bir hâkimlik görevinin, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı makamına uzanması;

kamu hizmetinde disiplinli çalışmanın, liyakatin ve mesleki sürekliliğin önemli bir göstergesidir.

Adalet makamı ağır bir sorumluluk taşır. Bu makamda yalnızca kanun bilgisi değil;

sabır, kararlılık, temsil kabiliyeti ve güçlü bir vicdan gerekir.

İlçe adliyesinde başlayan bir meslek yolculuğunun yıllar içinde devletin en üst hukuk makamına ulaşabilmesi;

adım adım ilerleyen bir emek sürecinin sonucudur.

Çünkü adalet, önce küçük bir ilçede doğru uygulanır;

sonra o doğruluk, ülkenin tamamına güven verir.

