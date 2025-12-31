Kayseri'de İslami Radyoculuk Tecrübesi: Birlik FM

1993: Bir Odanın İçinden Yükselen Ses

1990’lı yılların başı, Türkiye’de yalnızca siyasetin değil, medyanın da yeniden şekillendiği yıllardı. Özel radyolar ve televizyonlar, bir yandan toplumun sesini çoğaltıyor, diğer yandan hukuki belirsizlikler içinde var olmaya çalışıyordu. 1991–1992 yıllarında özel radyo yayıncılığı fiilen başlamış, kısa bir süre sonra yasaklanmış; mikrofonlar kapanmış, frekanslar susmuştu. Ancak bu suskunluk uzun sürmedi.

Tansu Çiller’in başbakan olmasıyla birlikte, özel radyo ve televizyon yayıncılığı yeniden serbest bırakıldı. Aynı dönemde Türkiye medya tarihinde önemli kırılmalar yaşanıyordu. Star TV yayın hayatını sürdürürken, Kanal 7’nin kuruluşu Necmettin Erbakan’ın öncülüğünde gerçekleşiyor; yerel ve tematik yayıncılığın önü yavaş yavaş açılıyordu. Yerel radyolar için de yeni bir izin ve meşruiyet dönemi başlamıştı.

İşte Birlik FM’in hikâyesi, tam da bu tarihsel eşikte doğdu.

1993 yılı…

Yusuf Yerli, yayıncılığa inanan, sosyal ve kültürel alanda aktif bir isimdi. Kurucu yayın yönetmeni olarak bu yolda yalnız değildi. Oğuz Memiş, hem düşünsel hem de fiilî anlamda Yusuf Yerli’nin yanında yer alıyor; sosyal faaliyetlerde destek veren Bekir Yıldız ve diğer gönüllü kişiler de bu çabanın çevresinde bulunuyordu.

9 Şubat 1994 yılında resmî kuruluşu gerçekleştirilen Birlik Basın Yayın San ve Tic. A.Ş.’nin geniş tabanlı 25 kişilik şirket ortakları şu isimlerden oluşuyordu: Oğuz Memiş, Mustafa Şahin, Mehmet Fatih Özer, Yusuf Yerli, Mehmet Alpcan, Şükrü Karaosmanoğlu, Yusuf Ziya Yavuz, Ahmet Kutsal, Ali Argun, Mustafa Ersoy, Şuayip Şahin, Kemal Özbudak, H. Mustafa Çapan, Nevzat Tereci, R. İhsan Eliaçık, Aydın Karakimseli, Esat Ayata, Nuri Çiftçi, Niyazi Özcan, Bekir Yıldız, Kadir Hikmet Beyazıt, İlhan Karacalar, Murat Turbil, Ergün Sezer ve Mehemed Sarıçiçek.

Yusuf Yerli ve Oğuz Memiş, bu süreçte birlikte Konya’ya bir ziyaret gerçekleştirirler. Bu ziyaret sırasında, küçük bir odada yayın yapan bir yerel radyoyla karşılaşırlar: Genç Radyo, ya da bilinen adıyla Genç FM. İmkânları sınırlı olan bu radyo, genç bir yayıncı tarafından yönetilmekte; bulunduğu çevreyle güçlü bir bağ kurarak insanlara ulaşabilmektedir.

Bu küçük odada görülen şey şudur:

Bir radyo, yalnızca teknik bir yayın aracı değil; topluma dokunan bir sestir.

Konya’daki bu tecrübe, Yusuf Yerli ve Oğuz Memiş için bir ilham kaynağı olur. Kayseri gibi güçlü bir sosyal ve kültürel yapıya sahip bir şehirde, benzer bir yayıncılığın hayata geçirilebileceği fikri olgunlaşır.

Kayseri’ye döndüklerinde, rastgele değil; bilinçli ve planlı bir şekilde çalışmalara başlanır. Yayıncılıkla ilgili mevzuat, yönetmelikler ve izin süreçleri detaylı biçimde araştırılır. Akademik bir titizlikle yapılan bu çalışmaların ardından, 1993 yılında Yusuf Yerli’ye ait REY Yayıncılık Organizasyonu bünyesinde, onun bulunduğu binada ve küçük bir odada ilk yayın altyapısı oluşturmaya başlanır.

Bu yayın yalnızca bir başlangıç değildir.

Bu yayın, bir duruşun, bir inancın ve birlik fikrinin sesidir.

Ve adı konur: Birlik FM.