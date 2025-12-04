Kokaina Çiçeği ve Uğur İnancı

Günümüzde bazı bitkilere, nesnelere veya sembollere “uğur”, “bereket”, “şans” gibi kutsallıklar atfedilmektedir. Özellikle “kokaina çiçeği bereket getirir, uğur getirir” şeklindeki söylemler halk arasında yaygınlaşmıştır. Ancak İslâm inancı bu tür inanışları kesin olarak reddeder. Çünkü hiçbir canlı, hiçbir cisim ve hiçbir bitki; Allah’ın izni olmadan fayda veya zarar veremez. Bu durum, Kur’ân’ın tevhid anlayışının temel taşlarından biridir.

İnsanın hayatındaki bereket, kazanç, rızık ve yardım yalnızca Allah’ın takdiriyledir. Bu nedenle herhangi bir çiçeğe, eşyaya veya objeye uğur atfetmek, İslâm’da batıl bir inanç kabul edilir.

Kur’ân-ı Kerîm’de bu hakikat açıkça belirtilir:

“De ki: Allah’ın bize yazdığından başkası asla bize erişmez. O bizim Mevlâmız’dır.” (Tevbe, 51)

“Göklerin ve yerin mülkü yalnızca Allah’ındır.” (Şûrâ, 49)

Bu ayetler, rızık ve bereketin yalnızca Allah’ın iradesiyle var olacağını gösterir. Çiçeklere veya eşyalara güç atfetmek, kulun iman bütünlüğünü zedeleyen bir yaklaşım olup tevhid anlayışıyla bağdaşmaz.

Aynı hakikat, hadislerde de açık şekilde vurgulanır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurur:

“Kim bir nesnenin uğur getirdiğine inanırsa şirk koşmuştur.” (Ahmed b. Hanbel’e Bkz)

“Fal, uğursuzluk ve tılsım yoktur. Bunlara inanmak şeytandandır.” (Buhâri’ye Bkz)

Bu hadisler, bir nesneye doğaüstü anlam yüklemenin ruhani ve dini açıdan sakıncalı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Fâtiha Suresi’nin özü de bu anlayışı destekler:

“Yalnız Sana ibadet eder, yalnız Senden yardım dileriz.”

Bu ayet, bütün sebeplerin üzerinde mutlak bir kudret olduğunu hatırlatır. Mümin, ihtiyacını yalnızca Rabbine arz eder; gücü ve bereketi yalnızca O’ndan bekler.

Sonuç olarak; kokaina çiçeği ya da başka herhangi bir bitkinin “uğur, bereket ve şans getirdiği” inancı, İslâm’ın tevhid ilkesiyle bağdaşmayan batıl bir inanıştır. Bereketin tek sahibi Allah’tır ve O’nun dilemesi olmadan hiçbir varlık fayda veya zarar veremez.

Bu nedenle Müslüman, kalbini yalnızca Yüce Allah’a yönlendirir; rızkı, bereketi ve yardımını O’ndan talep eder.