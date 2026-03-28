SON
DAKİKA
Erciyes’te Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası düzenlendi
ERÜ’de Yaren Mercan için anma programı düzenlendi
Motorin 77 lirayı aştı
Kartal Kavşağı’nda dört koldan hummalı bir çalışma
Kayserili Sporcu Arzu Naz Yılmaz Türkiye Şampiyonu Oldu
Yazarlar Tüm Yazıları
Hüseyin TAŞ

Kültürün Gerçek Yüzü ve Kaybolan Değerler

VEZİR OLAMAZSIN DEMEDİM; BAKAN OLAMAZSIN DEMEDİM… ADAM OLAMAZSIN DEDİM!

Kültürün Gerçek Yüzü ve Kaybolan Değerler

Bugün “kültürlü insan” denince akla gelenler değişti. Diploma sahibi olmak, yabancı dil bilmek, çok gezmek, iyi mekânlarda bulunmak… Bunlar artık kültürün göstergesi sanılıyor. Oysa bunlar yalnızca birer görüntüden ibaret. Kültür, insanın içindedir; davranışında, sözünde, duruşunda saklıdır.

Kültür; edeptir. Kültür; saygıdır. Kültür; insanın haddini bilmesidir. Nerede nasıl konuşacağını, ne zaman susacağını, nasıl davranacağını bilmesidir. Kimsenin görmediği yerde bile doğru kalabilmektir.

Bugün ise bambaşka bir tabloyla karşı karşıyayız. Gençlik hızla değişiyor. Bilgi çoğalıyor ama bilgelik azalıyor. Herkes konuşuyor ama kimse dinlemiyor. Herkes kendini anlatıyor ama kimse karşısındakini anlamıyor.

Saygı, yerini kibire bırakmış durumda. Edep, yerini umursamazlığa. İnsanlar artık birbirine değer vermek yerine üstünlük kurmaya çalışıyor. Sosyal medya, bu hastalığı daha da büyütüyor. Görünmek, olmaktan daha önemli hâle geliyor.

Eskilerin sözü ağırdır:
“Oğlum vezir olamazsın demedim; bakan olamazsın demedim… adam olamazsın dedim.”
Çünkü mesele makam değildir. Mesele karakterdir. İnsan, bulunduğu yerle değil, taşıdığı değerle ölçülür.

Bugün birçok insan başarılı görünebilir. İyi bir işi, iyi bir geliri olabilir. Ama bir büyüğüne saygı göstermiyorsa, bir insana değer vermiyorsa, bir gönlü incitiyorsa… O insan eksiktir.

“Bak, babanı ayağına çağırdın!”
İşte asıl kırılma noktası budur. İnsan, gücü eline aldığında değişiyorsa, zaten hiçbir zaman gerçek anlamda “insan” olamamıştır.

Sorun gençlikte değil aslında. Sorun, gençliğe verilen değerlerde. Çocuklara sadece kazanmayı öğretirsek, kaybettiklerinde nasıl davranacaklarını bilemezler. Onlara sadece yükselmeyi öğretirsek, insan kalmayı unuturlar.

Gerçek kültür; bir teşekkürde, bir özürde, bir selamda gizlidir. Kültür; insanın kalbini temiz tutabilmesidir. Başkasına değer verebilmesidir. Kibirden uzak durabilmesidir.

Unutulmaması gereken şudur:
İnsan olmak, öğrenilen değil kazanılan bir değerdir.
Ve bu değer kaybolursa, geriye ne başarı kalır ne de toplum.

Bugün gençlik kaybolmuyor…
Sadece ona gerçek anlamda yol gösterecek değerleri arıyor.

 

Yorumlar 1
Tebrik ediyorum. Kalemine sağlık. Selamlar 28 Mart 2026 11:14

Güzel bir konu. Günümüzün hastalığı

Yazarın Diğer Yazıları

Nevruz

21 Mart 2026 12:14

Ramazan Müslümanların Bayramıdır

19 Mart 2026 14:24

Çanakkale Savaşında Kahramanlık Hikayeleri

17 Mart 2026 23:47

Bin Aydan Hayırlı Bir Gece: Kadir Gecesi

16 Mart 2026 09:42