Kurban ve Teslimiyet

KURBAN VE TESLİMİYET: ZİLHİCCE’NİN ON GÜNÜNDE YENİDEN DİRİLİŞ

Hz.İbrahim Peygamber’in (a.s.) kurban imtihanını, Kur’an-ı Kerim bağlamında Zilhicce’nin ilk on günü ile ilişkilendirelim. Kurban ibadetinin tarihsel, teolojik ve ahlaki boyutları incelenmiş; teslimiyet kavramı merkezî tema olarak değerlendirilmiştir.

İslam düşüncesinde kurban, yalnızca ritüel bir ibadet değil, aynı zamanda insanın Allah’a mutlak bağlılığının sembolik ifadesidir. Bu bağlamda Hz.İbrahim Peygamber’in (a.s.) imtihanı, iman tarihinin en önemli kırılma noktalarından biridir.

İnsanlık tarihi boyunca bazı anlar vardır ki sadece yaşanmaz; çağlar boyu insanlığa yön verir.

İbrahim Peygamber’in oğlunu kurban etmeye yöneldiği büyük imtihan, iman, sadakat ve teslimiyetin zirvesidir.

Bu olay sıradan bir fedakârlık değil, insanın Rabbi karşısındaki duruşunun en net göstergesidir.

Kur’an-ı Kerim’de bu sahne şöyle anlatılır:

“Ey oğulcuğum! Rüyamda seni kurban ettiğimi görüyorum…” (Saffat Suresi 102)

Bu ifade, bir babanın sözünden öte, bir kulun Allah’a olan mutlak bağlılığını temsil eder.

İsmail’in verdiği cevap ise iman tarihine yön verir:

“Babacığım, emrolunduğun şeyi yap.”

İşte iman budur: Sadece inanmak değil, gereğini yapmaktır.

Allah Teâlâ bu teslimiyeti gördükten sonra şöyle buyurur:

“Biz ona büyük bir kurbanlık verdik.” (Saffat Suresi 107)

Bu ayet açıkça gösterir ki Allah, kulun kestiği kurbanın kanına değil, kalbindeki niyetine bakar.

Kurban, bir hayvan kesimi değil; nefsin, arzuların ve bağımlılıkların kesilmesidir.

Fecr Suresi’nde ise şöyle buyrulur:

“Andolsun fecre ve on geceye…” (Fecr Suresi 1-2)

Bu on gecenin Zilhicce’nin ilk on günü olduğu kabul edilir. Bu günler, yılın en kıymetli zaman dilimidir.

Bu zaman dilimi, Müslüman için bir fırsat değil; bir imtihandır.

Hac ibadeti de bu teslimiyetin bir yansımasıdır. Safa ile Merve arasında koşmak, Hz. Hacer’in sabrını;

Arafat’ta durmak, mahşeri; kurban kesmek ise teslimiyeti temsil eder.

Ancak bugün önemli bir soru vardır:

Sen gerçekten kurban mı kesiyorsun, yoksa sadece bir ritüeli mi yerine getiriyorsun?

Bugün birçok insan kurban kesiyor; fakat nefsini kesemiyor.

Günahlarını terk edemiyor.

Dünya sevgisini bırakamıyor.

Bu durumda yapılan ibadet, şekil olarak doğru olsa da ruh olarak eksik kalır.

Peygamber Efendimiz şöyle buyurur:

“Bu günlerde yapılan salih amel, diğer günlerden daha faziletlidir.”

O hâlde Müslüman şu soruları kendine sormalıdır:

Bu on günde ne yaptım?

Hangi günahı terk ettim?

Hangi iyiliği artırdım?

Fecr Suresi aynı zamanda geçmiş kavimlerin sonunu anlatır:

Âd, Semûd ve Firavun…

Hepsi güçlüydü, zengindi ve kendilerini dokunulmaz zannettiler. Ancak kibirleri onları helake sürükledi.

Bugün insanlık aynı hatayı tekrar etmektedir.

Güce, paraya ve makama güvenmektedir.

Oysa gerçek kurtuluş, Allah’a teslim olmaktadır.

Zilhicce’nin bu on günü bir tatil değildir.

Bir gelenek değildir.

Bir alışkanlık hiç değildir.

Bu günler, insanın kendini sorgulaması için verilmiş ilahi bir fırsattır.

Kurban ise sadece bir ibadet değil; bir teslimiyet ilanıdır.

Her Müslüman kendine şu soruyu sormalıdır:

Allah için neyi feda edebilirim?

Eğer bu soruya verilecek bir cevap yoksa, ortada gerçek bir teslimiyet de yoktur.

Sonuç olarak:

İbrahim teslim oldu, kazandı.

İsmail teslim oldu, kazandı.

Bugün sıra bizdedir.

Ya teslim olup kurtulacağız…

Ya da oyalanıp kaybedeceğiz.





