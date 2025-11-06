Malcolm X’in Mirası ve Yeni Bir Ses: Zohran Mamdani

Amerikan siyasi tarihinde, siyahî hak mücadelesi ve İslamî kimlik davasının en parlak temsilcilerinden biri kuşkusuz Malcolm X idi. Onun mücadelesi, sadece siyahîlerin özgürlüğü için değil, aynı zamanda insanın haysiyetini korumak içindi. Malcolm X’in suikast sonucu öldürülmesi, bu mirasın “bittiği” düşüncesini yaratmış olsa da, tarih bazı fikirlerin öldürülemeyeceğini defalarca göstermiştir.

Bugün Amerika’da yükselen yeni bir ses var: Uganda asıllı, New York’ta siyasette önemli bir güç kazanan Zohran Mamdani. Onun siyaset sahnesine çıkışı, Malcolm çizgisinin yeniden canlanması şeklinde yorumlanmaktadır.

SİYONİST DÜZEN VE TRUMP’IN TEMSİLİ

Donald Trump, Amerikan siyasetinin en belirgin yüzlerinden biri olmakla birlikte, Siyonist sermaye düzeninin açık temsilcisidir. Kendi kökeni göçmen olmasına rağmen, siyahî, Müslüman ve Asyalı kökenli göçmenlere karşı sert söylem ve politikaları, Amerika’daki çifte standart düzeninin aynasıdır.

ABD, kendisini “demokrasi ve özgürlük ülkesi” olarak tanımlasa da, gerçekte:

- Siyasi gücü sermaye sahipleri belirler.

- Medya ve dış politika Siyonist lobilerin yönlendirmesi altındadır.

- “Özgürlük” kavramı, çıkar ilişkilerine göre tanımlanır.

Bu nedenle Amerika’nın dünyaya sunduğu “demokrasi” görüntüsü, parlatılmış bir kurgu ve sahne düzenidir.

MAMDANİ’NİN MÜCADELESİ NEDİR?

Zohran Mamdani’nin yükselişi, sadece azınlık bir adayın siyaset sahnesine çıkışı değildir. Bu durum:

- ABD’de ırkçı güç düzeninin sarsılmaya başlaması,

- Genç neslin artık savaş, sömürü ve İsrail destekli katliamlara ses çıkarması,

- Siyasi uyanışın tabandan yükselmesi

anlamına gelmektedir.

Mamdani, sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlık için adalet talep etmektedir. Onun siyaset sahnesinde yükselişi, Filistin’in özgürlük davası ile doğrudan bağlantılıdır.

MALCOLM X’İN AKIBETİ: UYARI VE DERS

Malcolm X, güç dengelerini sarsmaya başladığı anda hedef haline getirildi. Çünkü onun sözleri sadece siyahîleri değil, dünya sisteminin adaletsizliğini sorgulayan herkesi etkiledi.

Mamdani’nin bugün benzer bir kader ile karşılaşma ihtimali gerçektir. Çünkü karşısındaki yapı:

- Servet ağı ile bağlıdır

- Medyaya sahiptir

- Devlet mekanizmasını yönlendirebilir

- Gerektiğinde öldürmeye bile başvurmaktan çekinmez

Bu nedenle Mamdani’nin hareketi:

- Kitle desteğini sağlamlaştırmalı

- Uluslararası bağı bilinçli kurmalı

- Korumalı siyasal örgütlenme inşa etmelidir

Aksi takdirde, Malcolm X’in başına gelen yeniden sahnelenebilir.

SONUÇ

Dünya yeni bir politik uyanış eşiğinde durmaktadır. Mücadele sadece bir ülkenin değil, insanlığın vicdan mücadelesidir.

Trump ve temsil ettiği düzen, sömürü ve güç merkezlerini korumaya çalışırken;

Mamdani ve onun temsil ettiği çizgi, adalet ve insanlık onurunu savunmaktadır.

Tarih, son sözü her zaman halkların kalbi ve vicdanı üzerinden yazar.