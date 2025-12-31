Tek Din, Tek Kitap, Tek Hakikat

Mekke’nin Fethi ve Müslüman’ın Tavizsiz Duruşu

İslam, yoruma açık bir kimlik değildir. İslam, zamana göre şekillenen bir kültür hiç değildir. İslam; açık, net, tavizsiz ve tevhid merkezli bir dindir. Mekke’nin Fethi, bu hakikatin tarihteki en güçlü ilanıdır. Bu fetih, bir şehrin değil; şirkin, zulmün ve batılın yıkılışıdır.

Mekke’nin Fethi, Hicri takvime göre 8. yılda gerçekleşmiştir. Bu tarih, putların devrildiği, kırıldığı, batılın hükmünü kaybettiği ve “Allah’tan başka ilah yoktur” hakikatinin hayatın merkezine yerleştiği gündür.

İslam inancına göre din tektir. Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar gönderilen bütün peygamberler aynı daveti tebliğ etmiştir. Hz. Musa da, Hz. İsa da, Hz. Muhammed de Allah’ın kulu ve resulüdür. Hiçbiri ilah değildir, hiçbiri Allah’ın ortağı değildir.

Bugün Allah katında geçerli olan tek din İslam’dır. Tek kitap Kur’an-ı Kerim’dir. Bu hakikat tartışmaya açık değildir. İnanç, pazarlık konusu yapılamaz.

Bu nedenle Müslüman, inancını başka dinlerin ritüelleriyle karıştıramaz. Noel ve yılbaşı kutlamaları İslam’a ait değildir. Bu günler; pagan inançların ve Roma kültürünün tarihsel uzantısıdır. Bu mesele bir eğlence ya da alışkanlık değil, doğrudan iman meselesidir.

Ancak bugün Müslümanların en büyük sorunu yalnızca yılbaşı ya da Noel değildir. Asıl çöküş, ahlak alanındadır. Faiz sıradanlaşmış, yalan normalleşmiş, hile “uyanıklık” adı altında meşrulaştırılmıştır.

Müslüman dürüst olmak zorundadır. Yalan söyleyemez, kandıramaz, kul hakkı yiyemez. Faizden, rüşvetten, haksız kazançtan uzak durmak zorundadır.

Mekke’nin Fethi bugün bize şunu öğretmektedir: Gerçek fetih, toprakta değil; kalpte başlar. Put bazen taştan değil; paradan, makamdan ve nefsin arzularından yapılır.

Mekke’nin Fethi’ni anmak, sözle olmaz. Mekke’nin Fethi’ni anlamak, hayatı tevhid ölçüsüne göre yeniden inşa etmekle mümkündür.