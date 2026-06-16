Müslümanların Hicri Yılbaşımız mübarek olsun

MÜSLÜMANLARIN HİCRÎ YILBAŞIMIZ MÜBAREK OLSUN

Hicret: Karanlıktan Nura, Zulümden Adalete Yolculuk

Hicret; yalnızca Mekke’den Medine’ye yapılan bir yolculuk değil, insanlığın karanlıktan aydınlığa, zulümden adalete, korkudan güvene ve ayrılıktan kardeşliğe yürüyüşüdür.

Bugün de hicret; nefsin esaretinden kurtulup hakikate yönelmek, kötülüğü terk edip iyiliği kuşanmak, yalandan doğruluğa, bencillikten paylaşmaya ve zulümden adalete geçmektir.

Gazze’de, Filistin’de, Lübnan’da ve İslam coğrafyasının birçok bölgesinde yaşanan acılar, ümmet olma bilincini daha da güçlendirmelidir. Mazlumların yanında durmak, adaleti savunmak ve kardeşlik hukukunu yaşatmak hicretin bizlere bıraktığı en büyük miraslardandır.

Hicretin ruhuyla;

• Kardeşliği güçlendirelim.

• Adaleti savunalım.

• Mazlumlara sahip çıkalım.

• Kur’an-ı Kerim’e sımsıkı sarılalım.

• Birlik ve beraberliğimizi koruyalım.

Unutmayalım ki insan bazen yer değiştirmez; kalbini, ahlakını ve hayatını değiştirir. Gerçek hicret, Allah’ın rızasına yönelen bir hayat inşa etmektir.

1447 Hicrî Yılbaşı’nın; başta İslam âlemi olmak üzere bütün insanlık için hayırlara, huzura, kardeşliğe, adalete ve selamete vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Hicrî Yılbaşımız Mübarek Olsun.

Allah, ümmet-i Muhammed’e birlik, dirlik, huzur ve selamet ihsan eylesin.



