NEVRUZ: TARİHİ GELİŞİMİ VE TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ



Nevruz, Farsça kökenli bir kelime olup “yeni gün” anlamına gelmektedir. 21 Mart tarihinde, gece ile gündüzün eşit olduğu gün kutlanır ve baharın başlangıcını simgeler. Nevruz, sadece bir mevsim değişikliği değil; aynı zamanda yeni yılın başlangıcı, doğanın uyanışı ve toplumsal birlik anlamı taşır.

Nevruz’un tarihi oldukça eskidir ve kesin başlangıç tarihi bilinmemektedir. Ancak yapılan araştırmalar ve tarihi kaynaklar, Nevruz’un en az 2000-3000 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir. Eski Türkler, Hunlar döneminden itibaren baharın gelişini kutlamış ve bu günü yılbaşı olarak kabul etmiştir.

Türk kültüründe Nevruz’un önemli bir yeri vardır. Özellikle Ergenekon Destanı ile ilişkilendirilmektedir. Bu destana göre Türkler, bir süre dağlarla çevrili bir bölgede mahsur kalmış, daha sonra demir dağı eriterek özgürlüğe kavuşmuştur. Bu olayın gerçekleştiği gün Nevruz olarak kabul edilmiş ve yeniden doğuşun simgesi haline gelmiştir.

Eski Türklerde Nevruz kutlamaları oldukça coşkulu geçerdi. Halk doğaya çıkar, toplu yemekler yer, ateşler yakar ve çeşitli oyunlar oynardı. Demir dövme geleneği de bu döneme dayanır ve Ergenekon’dan çıkışı temsil eder.

Nevruz, İslamiyet’in kabulünden sonra da önemini kaybetmemiştir. Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de kutlanmaya devam etmiş, sarayda özel törenler düzenlenmiş ve “nevruziye” adı verilen şiirler yazılmıştır.

Günümüzde Nevruz, başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi Türk Cumhuriyetlerinde kutlanmaktadır. Bunun yanında İran, Afganistan, Tacikistan ve bazı Orta Doğu ile Balkan ülkelerinde de yaygın olarak kutlanmaktadır.

Modern Nevruz kutlamalarında ateş üzerinden atlama, yumurta boyama, semeni hazırlama ve çeşitli şenlikler düzenleme gibi gelenekler devam etmektedir. Birçok ülkede resmi bayram olarak kabul edilen Nevruz, kültürel mirasın önemli bir parçasıdır.

Nevruz, sadece bir bayram değil; tarih boyunca farklı kültürleri bir araya getiren, doğanın yenilenmesini ve toplumsal dayanışmayı simgeleyen önemli bir gelenektir.





