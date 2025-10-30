Orta Doğu: Peygamberlerin Beşiği ve İnsanlığın Kalbi

Giriş: Allah’ın Seçtiği Topraklar

Dünya haritasına baktığımızda, Allah’ın elçilerinin büyük kısmının Orta Doğu’da gönderildiğini görürüz. Hz. Âdem’den Hz. Nuh’a, Hz. İbrahim’den Hz. Musa’ya, Hz. İsa’dan Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) kadar… Hepsi bu topraklarda doğmuş, tebliğ etmiş ve insanlığa yol göstermiştir. Bu durum tesadüf değil, ilahi bir hikmettir. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah şöyle buyurur: “Her ümmete bir elçi gönderdik.” (Nahl 16:36) ve “Sana kıssalarını anlattığımız elçiler de var, anlatmadıklarımız da.” (Nisa 4:164). Bu ayetler, Allah’ın rahmetinin bütün insanlık üzerinde olduğunu ve peygamberlerin ilahi bir takdirle seçildiğini gösterir.

Orta Doğu’nun Hikmeti: Neden Bu Coğrafya?

Orta Doğu, sadece bir bölge değil, insanlığın ilk nefesini aldığı, medeniyetin beşiği olan bir yerdir. Mezopotamya, Filistin, Hicaz ve Mısır, insanlığın tarih kitabının ilk sayfalarıdır. Bu bölgede ilk şehirler kuruldu, ilk kültürler şekillendi, ilk uygarlıklar doğdu. Orta Doğu, ticaret yollarının, fikirlerin ve inançların kesiştiği bir merkez olmuştur. Bu yüzden Allah’ın mesajı buradan yayılarak tüm dünyaya ulaşmıştır.

İlahi Strateji: Allah Nerede, Kime Elçi Gönderir?

Kur’an’da şöyle buyurulur: “Allah elçiliğini nereye vereceğini en iyi bilendir.” (En‘âm 6:124). Peygamberlerin doğduğu yer, Allah’ın ilahi planının bir parçasıdır. Orta Doğu, hem coğrafi hem kültürel olarak bu planın merkezindedir. Buradan çıkan mesajlar doğuya ve batıya rahatlıkla ulaşabilir, insanlık bu sayede vahyi anlayabilir ve hayata uygulayabilir.

Dünya Hâkimiyetinin Coğrafi Sırrı

Tarih boyunca Orta Doğu, dünya siyasetinde merkezi bir konumda olmuştur. Babil, Asur, Pers, Roma, Osmanlı gibi devletler bu bölgede hüküm sürmüş, insanlık tarihine yön vermiştir. Bu durum, Orta Doğu’nun sadece dünyevi değil, ruhsal ve ilahi mesajların akışında da merkezi olduğunu gösterir. İbn Haldun der ki: “Coğrafya kaderdir.” Belki de Orta Doğu’nun kaderi, insanlığa rehberlik etmekti.

İbrahimî Zincir: Tek Tanrı İnancının Merkezi

Hz. İbrahim Hazreti (a.s.), Ur’dan yola çıktı, Filistin ve Mekke’ye ulaştı. Onun soyundan gelen peygamberler — Hz. İshak Hazreti, Hz. Yakup Hazreti, Hz. Yusuf Hazreti, Hz. Musa Hazreti, Hz. Davud Hazreti, Hz. Süleyman Hazreti, Hz. İsa Hazreti ve Hz. Muhammed Mustafa Hazreti (s.a.v.) — hep aynı mesajı, yani Tevhid inancını taşımıştır. Her peygamber bir öncekini tamamlamış ve bir sonrakine zemin hazırlamıştır.

Ruhsal Yansıma: Orta Doğu’nun İçimizdeki Yeri

Orta Doğu sadece haritada bir bölge değil, her insanın ruhunda bir ilahi merkezdir. Her kalpte bir Mekke, her vicdanda bir Kudüs, her gözyaşında bir Nil vardır. Allah, peygamberlerini bu topraklara göndererek bize, ruhumuzun derinliklerinde kendimizi aramamız gerektiğini hatırlatır.

Sonuç: Allah En Doğrusunu Bilir

Peygamberlerin Orta Doğu’dan çıkışı ilahi bir planın parçasıdır. Bu plan, insanlığı birleştirmek ve Tevhid inancını yaymak içindir. Allah buyurur: “Nurunu tamamlayacaktır, kâfirler hoşlanmasa da.” (Saf 61:8). Tarih, coğrafya ve ilahi takdir bir araya geldiğinde, Orta Doğu’nun neden peygamberlerin merkezi olduğunu anlamak mümkün olur.