Özgürlük mü, Sınırsızlık mı?!

Değişen Hayatlar ve Değerler Üzerine Bir Değerlendirme

Son yirmi üç yılda Kayseri’de, Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde yaşam tarzları önemli ölçüde değişmiştir. Teknolojinin gelişmesi, internet ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, küreselleşmenin etkisinin artmasıyla birlikte özellikle genç nesillerin hayata bakış açıları farklılaşmıştır.

Bir zamanlar aile, mahalle kültürü, gelenekler ve manevi değerler toplum hayatının merkezinde yer alırken, günümüzde bireysellik ve özgür yaşam anlayışı daha fazla ön plana çıkmaktadır. Kariyer, maddi kazanç, tüketim ve kişisel hazlar birçok insanın öncelikli hedefleri arasına girmiştir. Elbette çalışmak, üretmek ve başarılı olmak olumsuz değildir. Ancak maddi hedeflerin manevi değerlerin önüne geçmesi, toplum açısından bazı önemli sorunları da beraberinde getirmektedir.

Bugün özellikle genç nesiller arasında dürüstlük, kanaatkârlık, aile bağları ve manevi hassasiyetlerin geçmiş dönemlere göre daha fazla sorgulandığı görülmektedir. Bunun sonucunda alkol tüketiminin yaygınlaşması, uyuşturucu kullanımındaki artış, aile yapısının zayıflaması ve çeşitli bağımlılık türlerinin çoğalması dikkat çekmektedir.

Kayseri gibi muhafazakâr kimliğiyle bilinen şehirlerde dahi alkollü içecek satışı yapan işletmelerin sayısındaki artış gözlerden kaçmamaktadır. Farklı isimler ve modern pazarlama yöntemleriyle faaliyet gösteren bu işletmeler, toplum hayatında daha görünür hâle gelmiştir. Bir dönem yalnızca belirli bölgelerde rastlanan bu tür işletmelerin bugün birçok mahallede faaliyet göstermesi, toplumun değişen sosyal yapısını göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

Bunun yanında son yıllarda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları da sorunun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Gençleri hedef alan bağımlılık tehlikesi, ailelerin ve toplumun üzerinde hassasiyetle durması gereken önemli meselelerden biridir.

Toplum sağlığını ve genç nesillerin geleceğini korumak amacıyla alkol satışı yapan işletmelerin açılış ve faaliyet şartlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Özellikle okul çevreleri, öğrenci yurtları, camiler, parklar ve ailelerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde bu tür işletmelerin açılmasına daha sıkı kriterler getirilmelidir. Mümkün olan yerlerde bu işletmelerin açılmaması, açılmalarının zorunlu olduğu durumlarda ise yerleşim alanlarından ve gençlerin yoğun bulunduğu bölgelerden daha uzak noktalarda faaliyet göstermeleri sağlanmalıdır.

Peki, Özgürlük Nedir?

İnsan istediği her şeyi yaptığında gerçekten özgür mü olur?

Yoksa özgürlük; kişinin kendisine, ailesine ve topluma zarar vermeden yaşayabilmesi midir?

Günümüzde özgürlük kavramı zaman zaman sınırsızlıkla karıştırılmaktadır. Oysa özgürlük ile sınırsızlık aynı şey değildir. Özgürlük; hak ve sorumluluk dengesi içerisinde insanın tercih yapabilmesidir. Sınırsızlık ise hiçbir ölçü ve kural tanımamaktır.

Özgürlük tartışmalarının yaşandığı alanlardan biri de giyim-kuşam tercihidir. Günümüzde bazı insanlar daha açık veya daha dikkat çekici giyinmeyi bireysel özgürlüğün bir parçası olarak değerlendirmektedir. Bir kişinin giyim tercihi elbette kendisine aittir. Ancak özgürlük kavramı değerlendirilirken yalnızca bireysel tercihler değil, toplumun kültürel değerleri, aile yapısı ve sosyal hassasiyetleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Burada asıl sorulması gereken soru şudur: Özgürlük, istediğimiz her şeyi yapmak mıdır; yoksa tercihlerimizin sonuçlarını ve toplumsal etkilerini de dikkate almak mıdır?

Gerçek özgürlük; insan onurunu koruyan, saygıyı esas alan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden bir anlayışla anlam kazanır.

Bir insanın özgürlüğü, başka insanların huzurunu, güvenliğini ve haklarını tehdit etmeye başladığında sınırlarla karşılaşır. Aynı şekilde toplumun temel değerlerini, aile yapısını ve gençlerin sağlıklı gelişimini olumsuz etkileyen davranışlar da dikkatle değerlendirilmelidir.

Gerçek özgürlük; insanın nefsinin, tutkularının ve bağımlılıklarının esiri olmamasıdır. Alkolün, uyuşturucunun, kumarın veya insanı kötü alışkanlıklara sürükleyen her türlü bağımlılığın hâkim olduğu bir hayat özgürlük değil, yeni bir esarettir. Kendi iradesini kaybeden insanın özgürlüğünden söz etmek mümkün değildir.

Toplum olarak gençlerimize yalnızca daha fazla seçenek sunmak değil, aynı zamanda güçlü bir karakter, sağlam bir ahlak anlayışı ve sorumluluk bilinci kazandırmak zorundayız. Çünkü güçlü toplumlar yalnızca ekonomik başarılarla değil; sağlam aile yapıları, yüksek ahlaki değerleri, adalet anlayışları ve bilinçli gençleriyle ayakta kalırlar.

Kendimize Şu Soruyu Sormalıyız

Özgürlük gerçekten istediğimiz her şeyi yapmak mıdır; yoksa doğru olanı seçebilme iradesine sahip olmak mıdır?

Özgürlüğü sınırsızlık olarak görmeye başladığımız gün, hem bireysel hem de toplumsal anlamda ağır bedeller ödemek zorunda kalabiliriz. Ancak özgürlüğü sorumluluk, ahlak, hukuk ve insan onuruyla birlikte değerlendirdiğimizde daha huzurlu, daha güçlü ve daha sağlıklı bir toplum inşa etmemiz mümkün olacaktır.

Çünkü özgürlük, insanı yücelttiği sürece değerlidir; insanı bağımlılıklara ve yanlışlara sürüklediği noktada ise özgürlük olmaktan çıkar, bir esarete dönüşür.



