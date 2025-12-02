Papa Konslülü ve Halifelik

Hristiyan Dünyasının Birliği, Müslüman Dünyasının Dağılışı ve 1924’ün Büyük Soru İşareti

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti, sadece güncel bir diplomatik faaliyet değil; tarihin derinliklerine uzanan bir kurumsal devamlılığın, yani Papalık makamının, hâlâ güçlü ve etkili olduğunu hatırlatan bir işarettir. Papa’nın gelişi; İznik Konsili’nin 1700. yılı ve Patrikhane’nin sembolik gücü gibi konuları yeniden gündeme taşırken şu soruyu yükseltmektedir: “Papalık neden hâlâ var da Halifelik neden yok?”

HALİFELİK NEDEN KALDIRILDI? (3 Mart 1924)

1. Siyasi Egemenliği Tek Merkeze Toplama İhtiyacı

Cumhuriyet’in kurucu kadrosu, yeni devletin tüm otoritesinin tek elde toplanmasını zorunlu görmekteydi. Halife makamı alternatif bir siyasi otorite olarak görülüyordu.

2. Halifeliğin Sembolik Bir Makama Dönüşmüş Olması

Osmanlı’nın son dönemlerinde Halifelik fiilî gücünü kaybetmiş, sadece sembolik bir temsil niteliği taşımaktaydı.

3. Laiklik İlkesi

Yeni rejim, dinî-siyasi liderlik makamını devlet yapısından çıkarmayı amaçlamıştı.

4. Halifenin Uluslararası Bir Otorite Olarak Kullanılabileceği Endişesi

Halifelik, dış devletler tarafından kullanılarak Türkiye’yi uluslararası krizlere çekebilir kaygısı hakimdi.

PAPALIK NEDEN DEVAM ETTİ?

1. Kesintisiz Kurumsallaşma

Papalık, 1500 yıldır güçlü bir kurumsal sürekliliğe sahiptir.

2. Papalık Bir Devlettir

Vatikan; hukuku, bayrağı, mali yapısı ve diplomatik ağıyla bağımsız bir devlettir.

3. Hristiyan Dünyasında Güçlü Liderlik Algısı

Katolik dünyası, Papa etrafında yoğun bir manevi birlik oluşturur.

4. Avrupa Devletlerinin Desteği

Papalık, Batı dünyası tarafından sürekli desteklenmiştir.

MÜSLÜMAN DÜNYASI NEDEN DAĞINIK?

1. Ortak Siyasi Liderlik Eksikliği

Halifeliğin kaldırılmasıyla ümmetin ortak otoritesi ortadan kalkmıştır.

2. Arap Dünyasının Bölünmüşlüğü

Arap ülkeleri, tarihsel ve siyasi rekabetler içindedir.

3. Mezhepsel Parçalanma

Sünni-Şii ayrılığı, ortak liderliğin kabulünü zorlaştırmaktadır.

4. Kurumsal Birlik Yoksunluğu

Halifeliğin kaldırılmasıyla İslam dünyası kurumsuz kalmıştır.

BUGÜN HALİFE OLSAYDI KİM OLABİLİRDİ?

1. Türkiye

Tarihsel miras nedeniyle teorik olarak güçlü bir adaydır; ancak günümüz siyasi yapısı buna uygun değildir.

2. Suudi Arabistan

Kutsal şehirleri yönetmesine rağmen mezhepsel sebeplerle kabul görmez.

3. Endonezya

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahiptir; ancak tarihî liderlik geleneği yoktur.

4. Pan-İslami Meclis

Tek kişiden ziyade “Ümmet Meclisi” modeli günümüze daha uygun görünmektedir.

SONUÇ

Papa 14. Leo’nun ziyareti, Papalığın hâlâ küresel bir otorite olduğunu gösterirken; Halifeliğin kaldırılması İslam dünyasında büyük bir kurumsal boşluk oluşturmuştur. Hristiyan dünyası Papalık etrafında birleşirken, Müslüman dünya siyasi ve mezhepsel ayrılıklarla parçalanmış durumdadır.

