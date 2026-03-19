Ramazan Müslümanların Bayramıdır

RAMAZAN MÜSLÜMANLARIN BAYRAMIDIR

Arefe Günü: Rahmet, Dua ve Kardeşliğe Çağrı

Arefe günü; rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların kabul olduğu, gönüllerin yumuşadığı mübarek bir zaman dilimidir. Bu kutlu gün, sadece bir bekleyiş değil; aynı zamanda arınışın, affın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği bir zirvedir.

Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı ki takvaya eresiniz.” (Bakara 2:183). Bu ilahi emir, bizlere yalnızca aç kalmayı değil; sabrı, merhameti, paylaşmayı ve kardeşliği öğretir.

Arefe günü, işte bu eğitimin doruk noktasıdır. Müminler bugün ellerini semaya kaldırır, kalplerini birleştirir ve aynı duada buluşur. Oruç tutanlar da mazaretli tutamayanlar da aynı rahmet ikliminde, aynı umutla Rabbine yönelir.

Bugün dualarımız ortaktır: Yeryüzünde zulmün son bulması, masumların korunması, akan kanın durması ve İslam coğrafyasında barışın hâkim olması için Rabbimize yakarıyoruz. Ayrılıkların son bulduğu, kalplerin birleştiği bir dünya için niyaz ediyoruz. Doğu Türkistan’da, Gazze’de, Kudüs’te, Lübnan’da,İran’da akan Müslüman kanının durması, zulümlerin son bulması için; masumlara yapılan katliamların sona ermesi için; Ortadoğu’daki Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olup, İslam coğrafyasına barışın gelmesi için dua ediyoruz.

Yarın Ramazan Bayramı… Müslümanların birlik ve dayanışmasının bayramı!

İnşallah bu bayram, Müslümanların zaferinin, kardeşliğin ve barışın müjdecisi olsun.

Hep birlikte “Müminler ancak kardeştir” diyerek, zulme karşı tek ses, tek yürek olalım.

Rabbimizin emri açıktır: “Müminler ancak kardeştir.” (Hucurat 10)

Bu ayet, bizlere ayrılığı değil birliği; nefreti değil merhameti; düşmanlığı değil kardeşliği emreder.

Bugün, mezhep, ırk ve coğrafya farklılıklarını bir kenara bırakıp aynı safta buluşma günüdür. Birlik olmanın, diri olmanın ve tek yürek olmanın vaktidir.

Yarın Ramazan Bayramı… Bu bayram, sadece bir sevinç günü değil; aynı zamanda ümmetin dirilişinin, dayanışmasının ve yeniden ayağa kalkışının simgesidir.

İnşallah bu mübarek günler hürmetine; barışın hâkim olduğu, gözyaşlarının dindiği, kardeşliğin güçlendiği bir dünya nasip olur.

Geliniz, bu mübarek zamanları fırsat bilelim. Dualarda buluşalım, gönüllerde birleşelim ve “Müminler ancak kardeştir” diyerek zulme karşı tek ses, tek yürek olalım. Arefe ve Ramazan Bayramı’nız mübarek olsun saygılarımla…



