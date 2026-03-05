Savaşın Gerçek Yüzü: Güç, Petrol ve Çocukların Kanı

Dün Gazze konuşuluyordu. Bugün İran konuşuluyor. Dün Afganistan, Irak ve Suriye konuşuluyordu.

Gündem değişiyor; fakat toprağa düşen çocukların kaderi değişmiyor.

Devletler “ulusal güvenlik” diyor. Liderler “önleyici saldırı” diyor.

Ancak hiçbir siyasi kavram, bir çocuğun ölümünü meşru kılamaz.

Bir bomba okula, hastahaneye düşüyorsa, bir saldırıda siviller hayatını kaybediyorsa,

orada askeri başarıdan değil, insanlık adına ağır bir utançtan söz edilir.

Gazze’de on binlerce sivilin öldüğü uluslararası raporlarla kayda geçti.

Çocuk ölümleri, modern çağın en karanlık tablolarından birini oluşturdu.

Bugün İran’da yaşanan gerilimde de sivil kayıplar gündeme gelmektedir.

Her yeni çatışma, bir önceki trajediyi unutturmakta; fakat acıyı ortadan kaldırmamaktadır.

Savaşların arkasında yalnızca güvenlik kaygıları yoktur.

Jeopolitik hesaplar vardır.

Enerji hatları vardır.

Petrol fiyatları vardır.

Silah sanayisinin büyümesi vardır.

Ortadoğu’da atılan her füze, yalnızca askeri bir mesaj değildir;

aynı zamanda küresel enerji piyasalarına verilmiş bir sinyaldir.

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan her gerilim, dünya petrol fiyatlarını yükseltmektedir.

Petrol fiyatları yükselirken, savunma şirketlerinin hisseleri artmaktadır.

Peki yükselen grafiklerin neresinde çocukların hayatı yer almaktadır?

İran’ın nükleer programı yıllardır tartışılmaktadır.

İsrail güvenlik tehdidi algısından söz etmektedir.

ABD bölgesel dengeyi savunduğunu ifade etmektedir.

Ancak uluslararası hukuk açıktır:

Siviller korunmalıdır.

Çocuklar savaşın tarafı değildir.

Okullar, hastaneler ve yerleşim alanları hedef olmamalıdır.

Bir devlet hata yapabilir.

Bir lider yanlış karar alabilir.

Fakat masumların ölümü karşısında sessizlik, suça ortaklıktır.

Çifte standart, adaleti öldürür.

Güçlü olanın hukuku, hukuk değildir.

Dün Epstein dosyaları konuşuluyordu.

Bugün savaş konuşuluyor.

Yarın başka bir kriz konuşulacak.

Fakat hakikat şudur:

Gündem değişse de, adalet arayışı bitmez.

Gerçek güvenlik, bombalarla sağlanmaz.

Gerçek istikrar, korkuyla kurulmaz.

Gerçek güç, insan hayatına saygı gösterildiğinde ortaya çıkar.

Tarih defalarca göstermiştir:

Silah üstünlüğü kalıcı değildir.

Ekonomik çıkar kalıcı değildir.

Siyasi iktidarlar kalıcı değildir.

Kalıcı olan tek şey, insanlığın vicdanıdır.

Eğer dünya düzeni gerçekten adaletten söz edecekse,

bu adalet güçlüye göre değil, mazluma göre şekillenmelidir.

Çünkü savaşın adı değişir; fakat ölen hep çocuk olur.